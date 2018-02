Kesälahden Osuuspankin liikevoitto pieneni – satavuotias toimija etsii kasvua oman alueen ulkopuolelta

Kesälahden Osuuspankissa eletään positiivisissa tunnelmissa, vaikka edelliskauden tilinpäätös näyttää madonlukuja. Toimitusjohtajan tehtäviä joulukuun puolivälistä hoitanut Henrik Nuuttila sanoo, että pankin tulos heijastelee Keski-Karjalan yleistä kehitystä.

Kesälahden Osuuspankissa se näkyy liikevoiton tippumisena ja korkokatteen pienenemisenä.

Tilikauden 2017 liikevoitto oli 393 000 euroa, mikä on 30 prosenttia edelliskautta vähemmän. Tulosta selittää osaltaan korkokatteen heikkeneminen, joka on ollut suuntana jo pidemmän aikaa.

Viime vuoden liikevoittoon suurimman loven toi pankin omien kiinteistöjen arvon alaskirjaukset, jotka pienentävät liikevoittoa 120 000 euron verran.

Luottokanta oli tilikauden päättyessä 56,7 miljoonaa euroa, eli neljä prosenttia pienempi kuin kaudella 2016.

Pankin luottojen kysyntä kohdistuu pääasiassa asuntolainoihin ja yritysluotot ovat pienemmässä roolissa. Luottokannasta noin puolet kohdistuu omalle toimialueelle ja toinen puoli muualle Suomeen.

Luottokannan supistuminen harmittaa toimitusjohtajaa eniten, mutta sekään ei anna aihetta synkkyyteen, vaan katse on suunnattu eteenpäin.

– On löydettävä asiakkaita varsinaisen toimialueen ulkopuolelta ja on varmistettava palvelu niille, jotka eivät asioi konttoreissamme, toimitusjohtaja sanoo.

Kesälahden Osuuspankki lähestyy tänä vuonna asiakkaitaan entistä aktiivisemmin. Paikalliset asiakkaat palvellaan entiseen tapaan, mutta toimintaympäristö huomioon ottaen kasvu on haettava muualta.

Tämän vuoksi pankki lähestyy jatkossa etäasiakkaitaan esimerkiksi puhelimitse tai verkkoviestein ja tiedustelee heidän palvelutarpeitaan. Toimitusjohtaja on itsekin jo pitänyt muutaman puhelintunnin asiakkaiden parissa ja pitää kokemusta hyvin rohkaisevana.

Kesälahden Osuuspankki on perustettu vuonna 1918, joten se täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Alueen vanha toimija elää nyt keskellä muutoksen tuulia.

Pankkialan murroksessa asiointi on siirtynyt pääosin verkkoon, eikä konttorin ovi käy entiseen tapaan.

Korkokatteen supistuessa tuloja on haettava palvelujen myynnistä. Kesälahden Osuuspankilla on konttorit Kesälahdella ja Uukuniemellä. Toimitusjohtaja mukaan lukien pankin palveluksessa on yhteensä kahdeksan toimihenkilöä, joista kaksi on tällä hetkellä erilaisilla vapailla.

Kesälahden konttorissa kassapalvelut pelaavat kahtena päivänä viikossa ja Uukuniemellä viitenä päivänä viikossa.

– Kilpailu on kovaa ja sääntely raskasta, joten pankin on oltava tehokas ja pääomien on oltava järkevästä käytössä, toimitusjohtaja sanoo.

Toimintaympäristön haasteista huolimatta Kesälahden Osuuspankki vahvisti vakavaraisuuttaan viime vuonna. Vakavaraisuutta kuvaava CET-luku on nyt 76,85 prosenttia.

– Sen johdosta Kesälahden Osuuspankki on ryhmänsä vakavaraisimpia pankkeja, Nuuttila sanoo.

Viime vuonna pankin talletuskanta kasvoi yli kaksi prosenttia ja on nyt yhteensä 55,47 miljoonaa euroa. Omistaja-asiakkaita on nyt 2 353, eli 40 enemmän kuin edellisvuonna.

Vakavaraisuuden ohella pankin vahvuus on osaava ja sitoutunut henkilökunta, jonka keskuudessa vallitsee yhteinen tahto kehittää toimintaa ja palvella asiakkaita entistä tehokkaammin. Pankki ottaa mielellään vastaan asiakaspalautetta.

– Sen avulla voimme kehittää palvelua edelleen, Nuuttila sanoo.

Kesälahden Osuuspankki

Toimialueena entiset Kesälahden ja Uukuniemen kuntien alueet

2017

Liikevoitto 393 000 euroa

Luottokanta 56,7 miljoonaa euroa.

Talletuskanta 55,47 miljoonaa euroa.

Pankin oma pääoma 16,14 miljoonaa euroa ja vakavaraisuusaste 76,85%

Omistaja-asiakkaita 2 353

Toimihenkilöitä yhteensä 8