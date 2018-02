Ysit ovat valintojen äärellä – Savonrannan koulussa toiveet ovat jo selvillä, suurin osa valitsee ammattiopiston

Kevättalvi on valintojen aikaa erityisesti peruskoulun yhdeksättä luokkaa käyville nuorille. Yhteishaku alkoi tiistaina ja aikaa miettiä omaa hakutoivettaan on jäljellä vajaa kuukausi. Yhteishaun viimeinen päivä on 13. maaliskuuta.

Savonrannan koulussa peruskoulun viimeisellä luokalla opiskelee puolen tusinaa nuorta, joita ei tulevaisuus huoleta, vaikka peruskoulun päättyminen merkitsee useimmille kotoa pois muuttoa ensi syksynä.

Kerimäen lukion lakkauttamisen myötä savonrantalaistenkin toisen asteen opiskelumahdollisuudet heikkenivät. Kerimäen lukio ei tosin ole ollut savonrantalaisten suosiossa viime vuosina muutenkaan.

– Ehkä se on liian lähellä, opinto-ohjaaja Mika Nurmi sanoo. Lukioon suuntaavat savonrantalaiset nuoret ovat hakeneet enemmän Savonlinnan lyseon lukion kaupungin toimipisteeseen kuin Kerimäelle, joka olisi ollut paljon lähempänä.

Savonrannalta on suuntauduttu myös Heinäveden lukioon ja tänäkin vuonna sinne aikoo hakea yksi oppilas.

– Heinävesi on tullut vastaan kyytiasioissa, opinto-ohjaaja kertoo.

Erityisesti kunnan pohjoisosista kyydit Heinävedelle ovat toimineet hyvin ja lukiota on voinut käydä kotoa käsin.

Ennen yhteisvalintaa yhdeksäsluokkalaiset ovat saaneet tutustua jatko-opintoihin sekä lukiossa että ammattioppilaitoksissa. Opinto-ohjausta he ovat saaneet koulussa seitsemänneltä luokalta lähtien. Tunneilla on opiskeltu monenlaista aina opiskelutekniikoista ammattien esittelyyn.

Savonrannan yseillä hakutoiveet alkavat olla tiedossa, tosin parilla nuorella valinta vaihtui vielä viimeisinä päivinä ennen yhteishaun alkamista.

Ammattiopinnot vetävät nyt hyvin ja ammatilliseen oppilaitokseen hakee valtaosa.

