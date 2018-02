Yhteiset asiat tarvitsevat hoitajansa

Savonlinnan seutu on saanut kaksi uutta kunnallisneuvosta. Punkaharjulainen Aune Kupiainen ja savonrantalainen Matti-Pekka Parkkinen vastaanottivat kumpikin arvostetun arvonimen Savonlinnan kaupungin hakemuksesta. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö myönsi arvonimet.

Kupiainen ja Parkkinen ovat tehneet vuosikymmenten mittaisen elämäntyön hoitaessaan mitä moninaisimpia yhteisiä asioita. He ovat rakentaneet omalla työllään Savonlinnan seutua paremmaksi paikaksi elää.

Matti-Pekka Parkkinen esitti kuitenkin huolensa tulevista ajoista neuvosjuhlissaan viime lauantaina Savonrannalla. Hän mietiskeli, riittääkö tulevaisuudessa luottamushenkilöitä yhteisiä asioita hoitamaan. Lähtevätkö nuoret enää sille tielle, joka on käymässä yhä karummaksi?

Kuten Parkkinen arvioi, haluavatko nuoret toimia likasankkoina? Yhteisten asioiden hoitajat eivät paljon kiitosta saa. Sen sijaan haukkuja riittää.

Kysymys on pohtimisen arvoinen. Suomi tarvitsee jatkossakin ihmisiä, jotka haluavat olla rakentamassa demokraattista ja kansanvaltaista Suomea. Kun vanhat sotaratsut siirtyvät oikeutetusti sivuun, uusia tekijöitä tarvitaan.

Toivottavasti heitä myös saadaan tasapuolisesti edustamaan eri alueita Savonlinnassakin.

Onneksi viime vuoden kuntavaalit Savonlinnassa osoittivat, että uusiakin kasvoja halajaa mukaan politiikkaan. Valtuustoon valittiin 26 uutta valtuutettua. Tosin valtuuston keski-ikä on edelleen päälle 50 vuotta.