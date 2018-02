Alkon noutopiste Punkaharjulle – tilaukset hoituvat verkkokaupan kautta

Alko ja Punkaharju – siinä puheenaihe, jota on puitu ja selvitelty alueella jo pidemmän aikaa.

Myymälää paikkakunnalle ei viimeisimmän muutaman vuoden takaisenkaan aloitteen pohjalta tullut, mutta nyt jonkinlaista parannusta tilanteeseen on Ruth Lähdeaho-Keron ansiosta saatu.

Vastedes Kauppatien varrella sijaitseva Ruutitynnyri-kauppaliike toimii Alkon noutopisteenä eli tuotteita voi tilata Alkon verkkokaupasta Punkaharjulle.

– Tuotteet maksetaan suoraan verkkokaupassa. Noutopisteeksi valitaan valikosta Punkaharjun Ruutitynnyri. Tuotteet ovat noudettavissa Ruutitynnyrin aukioloaikojen puitteissa, Lähdeaho-Kero kertoo.

Lähetykset saapuvat Punkaharjulle 2-4 päivän sisään. Jokaiselle toimitukselle on sama kiinteä yhdeksän euron hinta, oli tuotteita minkä verran hyvänsä.

– Jos verkossa toimiminen ei ole tuttua, täällä ollaan valmiita opastamaan netin käytössä.

