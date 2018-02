40 vuotta Puruvesi -maljaa – kisan ovat alusta asti järjestäneet seurat yhdessä Puruvesi-lehden kanssa

Perinteikäs pilkkikilpailu Puruvesi-malja täyttää tänä vuonna 40 vuotta.

– Ensimmäinen kisa järjestettiin vuonna 1978. Muistelen, että aloite kiertopalkinnon sisältäneestä maljapilkistä tuli järjestäviltä seuroilta, Puruvesi-lehden pitkäaikainen toimittaja, eläkepäiviä nykyisin viettävä Heimo Paakkinen sanoo.

Kiertopalkinnosta kamppailevat kisan vuorovuosina järjestävien seurojen, Puruveden Kala-Harrien, Punkaharjun Kalaveikkojen ja Karjalan Kalamiesten jäsenistä muodostetut viisihenkiset sekajoukkueet.

Puruvesi-lehti on osaltaan mukana kilpailun järjestelyissä.

– Ensimmäinen kiertopalkinto jäi Karjalan Kalamiehille kolmen peräkkäisen vuoden voitolla, Paakkinen muistelee.

Alkuvuosina osallistujia oli 150 henkeä. Jokaisesta seurasta maljasta kamppaili neljä-viisi joukkuetta.

– Välillä oli niin vähän aktiivisia pilkkijöitä, ettei meiltä saatu joukkuetta ollenkaan. Nyt on taas jäsenistö vilkastunut ja viime vuosina malja on tullut Punkaharjulle, kisan tänä vuonna järjestävän Punkaharjun Kalaveikkojen puheenjohtaja Petri Pulkkinen toteaa.

Puruveden Kala-Harrien puheenjohtajana on viitisen vuotta ollut Pekka Kilpeläinen. Seuran sihteerinä toimii Mika Huoman. Jäseniä tänä vuonna 42 vuotta täyttävällä seuralla on 225.

– Vastikään pidetty katiskakurssi toi neljä uutta jäsentä, Kilpeläinen myhäilee.

Petri Pulkkisen puheenjohtajuuskausi on kestänyt kohta 20 vuotta.

Sihteerinä on nyt muutaman vuoden toiminut nuori mies, Taavi Soukkalahti.

– Nuorennamme vähitellen seuran johtoa. Jäseniä meillä on 236, Pulkkinen hymyilee.

Kalaveikot täyttää tänä vuonna 60 vuotta. Pulkkinen arvelee seuran juhlivan normaalin kalaseuratoiminnan merkeissä.

Kala-Harreilla ja Kalaveikoilla on molemmilla kohtuullisen hyvä tilanne.

Moni kalastusseura kaipailee mukaan uusia toimijoita, koska ikääntyminen poistaa riveistä pitkäaikaisia toimijoita.

– Jäseniä on hyvin, mutta tekijöitä vähemmän. Talkoolaisia saisi olla lisää, Kilpeläinen summaa.

Molempien seurojen johto on vielä pitkään vahvasti mukana työelämässä.

Arkipäivien tapahtumiin Pekka Kilpeläinen joutuu ottamaan vuosilomapäivän, eikä Mika Huomankaan pysty aina järjestämään vapaata sopivasti. Sama tilanne on myös Pulkkisella ja Soukkalahdella.

– Seurojen eläkkeellä oleville senioreille annetaan suurkiitos työpanoksesta. Etenkään arjen tapahtumat eivät pyörisi ilman heitä, Kilpeläinen ja Pulkkinen toteavat yksissä tuumin.

Kilpailutoiminnan lisäksi seurojen tärkeä tavoite on opastaa ja innostaa kalastusharrastuksen pariin kaikenikäisiä.

Kumpikin järjestää kesän mittaan suositun lasten ja nuorten leirin.

Yhteistyö koulujen ja päiväkotien kanssa on hedelmällistä. Pikkuisten kalastajanalkujen into kalastuspäivinä on käsin kosketeltava.

– Suunnittelemme uutena juttuna kummiluokkatoimintaa, Pulkkinen mainitsee.

Yleinen Puruvesi-malja pilkitään lauantaina 10. maaliskuuta Punkaharjulla Kokonselällä ja koko Puruvedellä kello 10-14. Puolen tunnin siirtymät. Kisakeskuksena toimii Harjun Portti. Puruvesi-lehti on mukana tapahtumassa.