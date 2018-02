Älä heitä hyvää ruokaa hukkaan – Enonkosken Maa- ja kotitalousnaiset tempaisi Naisvoimaa-viikolla ruokahävikkiä vastaan

On sulaa hulluutta heittää hyvää ruokaa hukkaan, roskiin tai kompostiin. Silti niin tehdään tämän päivän Suomessa, eivätkä määrät ole mitenkään vähäisiä.

– Koko maan tasolla kotitalouksien ruokahävikki on 23 kiloa vuodessa per henki. Ja suurin osa hävikkiruokaa olisi vielä hyvin syömäkelpoista, Enonkosken Maa- ja kotitalousnaisten puheenjohtaja Helena Auvinen sanoo.

Yhdistys tempaisi toissa viikolla Naisvoimaa-viikon kunniaksi ja järjesti Saleen ruokahävikkiä vastustavan infopäivän. Esillä oli pöydällinen ruokaa ja ruokatarpeita, jotka tulevat tiensä päähän muuten kuin syötyinä.

Pelkästään maitoa, piimää tai jogurttia heitetään pois viisi kiloa vuodessa jokaista ruokailijaa kohti. Siihen päälle juustot ja muut maitotuotteet, 1,3 kiloa. Leipää menee haaskuuseen 3,8 kiloa.

– Liha- ja kalatuotteissa määrä on 2,5 kiloa. Perunoissa 1,3, vihanneksissa 2,9 ja marjoissa sekä hedelmissä 1,2 kiloa.

Eineksiä, keksejä, sipsejä, hilloja ja kastikkeita menee hukkaan 4,3 kiloa. Määrällisesti vähiten hukkaa on pastassa ja riisissä, 400 grammaa, sekä omenoissa, 300 grammaa vuodessa.

Helena Auvinen arvelee, että osa ihmisistä mieltää yhä viimeisen myyntipäivän olevan viimeinen käyttöpäivä. Niin ei ole, vaan esimerkiksi maitotuotteet ovat aivan hyviä käytettäviä vielä monta päivää viimeisen myyntipäivän jälkeen.

– Pääasiassa nenä ja silmät kertovat tuotteen käyttökunnosta paljon. Jos se näyttää ja tuoksuu hyvälle, sen voi yleensä käyttää.

Varovaisuutta kannattaa noudattaa myyntipäivyksen ohittaneiden kalatuotteiden kohdalla. Kala on herkästi pilaantuvaa, mutta usein nenä kertoo myös kalan käyttökelpoisuuden.

Enonkoskelainen Arja Hämäläinen kävi kauppareissulla viisivuotiaan tyttärensä Neea Hämäläisen kanssa. Hän ehti pysähtyä hetkeksi juttelemaan ruokahävikistä.

– Meillä sitä tulee todella vähän. Kun on iso perhe, kaikki tulee syödyksi. Käytän mahdollisia tähteitä seuraavan päivän ruokaan.

Hämäläisen perheessä ei syödä eineksiä, vaan kotiruoka on kaiken a ja o.

– Einekset tulisivat kalliiksi ja kotiruoka on terveellisempääkin. Nyt lähden tekemään pullataikinan kohoamaan, Hämäläinen hymyili.

