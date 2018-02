Savonrannan Matti-Pekka Parkkisesta kunnallisneuvos – neuvosjuhlat lauantaina!

Savonrannalla vietetään tulevana lauantaina 17. helmikuuta neuvosjuhlia.

Tasavallan presidentti myönsi viime joulukuussa savonrantalaiselle Matti-Pekka Parkkiselle kunnallisneuvoksen arvonimen. Sitä haki Savonlinnan kaupunki.

Kunnallisneuvoksen arvonimen luovutustilaisuus pidetään Savonrannan seurakuntakodilla kello 12. Ohjelmassa on arvonimen luovutuksen lisäksi musiikkia, lausuntaa, puheita ja tarjoilua.

Matti-Pekka Parkkinen valmistui vuonna 1981 yo-merkonomiksi Savonlinnan Liiketaloudellisesta Instituutista. Hän on nykyään ammattiautoilija.

Luottamustehtävissä Parkkinen on ollut koululaispolitiikasta alkaen 1970-luvun alusta, ja hän johti muun muassa Nuoren Keskustan Liiton Savonrannan osastoa vuosina 1973-1975. Parkkisella on ollut ja on edelleen monia luottamustehtäviä.

Hän on ollut muun muassa Suomen Keskustan Itä-Savon piirin puheenjohtaja, Keskustan puoluehallituksen jäsen, Savonrannan kunnanvaltuuston puheenjohtaja, Savonrannan kunnanhallituksen puheenjohtaja ja Savonlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja vuodet 2009 -2017.

Parkkinen on tämän kauden kaupunginvaltuutettu ja valtuuston 1. varapuheenjohtaja. Erilaisissa järjestöissä ja yhdistyksissä hän vaikuttanut laajalti.