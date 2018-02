Kruunukaraoke starttaa lauantaina – finaali huhtikuussa

Kruunukaraoke 2018 -kilpailu starttaa käyntiin lauantaina 17. helmikuuta ensimmäisellä osakisalla Kruunupuistossa Punkaharjulla. Ilmoittautuminen kilpailuun alkaa kello 20.

Kilpailun pääjärjestäjät ovat Kruunupuisto ja Annikan karaoke, ja tapahtumakokonaisuuden juontaa Ilkka Mäkelä.

Mäkelä kertoo, että karsintoja on kaikkiaan neljä, ja finaali pidetään 6.-7. huhtikuuta.

Viime vuonna kisaan osallistui kaikkiaan 80 laulajaa noin 30 paikkakunnalta. Mäkelä uskoo, että tämä vuonna päästään ainakin samaan. Hänen mukaansa kisan taso on noussut kaikkien vuosien aikana, joina sitä on järjestetty.

Tänä vuonna Kruunukaraoke järjestetään kahdeksannen kerran. Sarjoja on neljä: alle 35-vuotiaat, yli 35-vuotiaat, yli 45-vuotiaat ja yli 60-vuotiaat. Miehet ja naiset kilpaillevat ikäluokittain samassa sarjassa.

Äänentoistosta vastaa Annikan karaoke, ja poikkeuksen tekee toinen karsinta, jolloin siitä vastaa Hyvinkään ja Riihimäen seudun karaokeharrastajat ry.