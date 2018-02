Tapani Pulkkiselle uusi SM – voitti varustevoimanoston mestaruuden

Kesälahtelainen voimanoston harrastaja Tapani Pulkkinen voitti viime viikonloppuna Tampereella varustevoimanoston Suomen mestaruuden. Voitto tuli Kesälahdelle ikäluokassa 70+ ja painoluokassa 74 kiloa.

Erikoista Pulkkisen suorituksessa oli se, että hän kilpaili ilman varusteita, koska käytettävissä ei ollut tarvittavaa määrää avustajia. Ilman varusteita kilpaileminen on haastavampaa ja tulokset jäävät yleensä heikommiksi.

Viikonloppuna Tampereen Nääshallissa pidetyissä kisoissa Tapani Pulkkisen yhteistulos oli 377,5. Jalkakyykystä hän sai tuloksen 125, penkkipunnerruksesta 72,5 ja maastavedosta 180.

Pulkkinen on aiemmin voittanut jo useampia Suomen mestaruuksia voimanostossa. Seuraava päätavoite on syksyllä Pornaisissa pidettävät ”raakaSM”-kisat, joihin Pulkkinen aikoo osallistua, mikäli terveyttä riittää.

– Sitä ennen on hankittava tulos joistakin kansallisista kisoista, hän sanoo.