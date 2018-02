Omatekemät katiskat keväällä järveen

Puolen tusinaa kouluikäistä lasta ja saman verran varttuneempaa väkeä osallistui viikonloppuna Puruveden Kala-Harrien järjestämälle katiskakurssille.

Kuluvan vuoden teemana kalastusseurassa on ”Kaiken ikäiset mukaan kalastusharrastukseen”, ja sen myötä Puruvedelle toivotaan entistä enemmän erityisesti nuoria vapaa-ajan kalastajia.

Kala-Harrit päätti kokeilla katiskakurssia, koska seuran ylläpitämän morrikerhon suosio on pikkuhiljaa hiipunut nuoremman väen keskuudessa. Seuran nuorisotoiminta kaipasi jotain uutta ja nyt kokeiltiin vähän isomman pyydyksen valmistamista.

Yhteistyössä kurssin järjestelyissä oli myös Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö, joka haluaa edesauttaa passiivisten pyydysten käyttöä.

Kurssilla opiskeltavana oli norppaystävällisen Hyvä Saimaa -katiskan valmistus, jonka tekemistä harjoiteltiin norppakuvaajana tunnetun Juha Taskisen ohjauksessa.

Katiskamalleja on olemassa niin monenlaisia kuin on tekijöitäkin, mutta norpan turvallisuuden kannalta oleellista on katiskan nielun leveys; se ei saa olla yli 15 senttiä ja jos onkin, niin rajoittimella sen voi supistaa mistä tahansa katiskasta.

Taskinen suositteli katiskakalastuksen opettelemista, koska se on hyödyllistä kalavesien hoitoa ja antaa kalaa hyvin monipuolisesti.

Puruveden Kala-Harrit järjestää katiskantekokursseja kevään mittaan useampana viikonloppuna. Kursseista ilmoitetaan Puruvesi-lehden seurapalstalla.

Lue lisää 8.2. Puruvesi-lehdestä.