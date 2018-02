Kuljetus TÃ¶ppÃ¶nen palkittiin laadukkaaksi urakoitsijaksi – palkinto luovutettiin TalvitiepÃ¤ivillÃ¤

Talvihoidon laadukkaaksi urakoitsijaksi palkittiin tällä viikolla valtakunnallisilla Tiepäivillä Kuljetus Töppönen Oy Savonlinnasta.

Tunnustuspalkinto myönnettiin nyt kolmatta kertaa. Kyseessä on kiertopalkinto, joka myönnetään Talvitiepäivät-tapahtuman yhteydessä yritykselle tai toiminimelle, joka pitkäaikaisella toiminnallaan tai muulla erityisellä tavalla osoittautunut teiden ja katujen talvihoidon osaavaksi urakoitsijaksi.

Perusteena on, että urakoinnissa korostetusti on esillä tekemisen ja menetelmien laatu, työn ja liikenteen turvallisuus sekä koneiden ja laitteiden korkea tekninen ja innovatiivinen taso.

Palkitsemisperusteiden mukaan Kuljetus Töppönen Oy pitkän linjan urakoitsija, joka on laajentanut äskettäin toimintaa kunnossapitourakointiin tekemällä samalla merkittäviä investointeja kalustoon ja varastointiin. Lisäksi se rohkaisee omalla esimerkillään alalle tulevia uusia urakoitsijoita.

Arctic Machine Oy:n lahjoittaman palkinnon yrityksen puolesta vastaanotti toimitusjohtaja Jari Töppönen. Tunnustuspalkinnon luovuttivat Suomen Tieyhdistyksen toimitusjohtaja Nina Raitanen ja Arctic Machinen toimitusjohtaja Juha Jääskelä.

Talvitiepäivillä, jotka järjestettiin tällä kertaa Lahdessa.

Kuljetus Töppönen toimii Savonlinnan urakka-alueen päätieverkostolla talviteiden kunnossapitäjänä.