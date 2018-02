Tuet ja setelit avuksi työllisyyden hoitoon

Kitee on strategiassaan linjannut työllisyyden hoitamisen yhdeksi painopistealueekseen ja toimiin on ryhdytty tarmokkaasti monella osa-alueella.

Erilaisiin työllistämisen tukimuotoihin käytetään tänä vuonna rahaa huomattavasti edellisvuosia enemmän.

Kaupunki on mukana maakunnallisessa työllistämisen kuntalisä-mallissa, johon on alkaneelle vuodelle budjetoitu yhteensä 70 000 euroa.

Sen myötä työnantaja saa 350 euroa kuukaudessa palkkatukea, mikäli tämä työllistää kiteeläisen pitkäaikaistyöttömän palvelukseensa.

Työllisyyttä parantaakseen Kiteen kaupunki on kohdistanut lisäresurssia myös työllisyyttä hoitavaan henkilöstöön.

Tammikuun puolivälissä kaupungin työllisyyskoordinaattorina aloitti YTM Katja Asikainen.

Kahden vuoden määräaikaisen tehtävän työnkuvaa on laajennettu ja aiempi koordinaattori siirtyi työllisyyssihteeriksi. Työkenttä on jo uudelle tekijälle hyvin hahmottunut.

Työllisyyden hoitaminen on monitahoinen paketti erilaisine toimineen ja toimijoineen, jonka keskellä tarvitaan koordinaattoria ”vetämään pakettia yhteen”.

Tehtäväkenttä on haastava ja vaatii tekijältään paljon uuden opettelua, sillä työllisyyskoordinaattorin aikaisempi työkokemus on pitkälti järjestösaralta. Ennen Kiteelle muuttoaan Katja Asikainen toimi Lukiolaisten liiton sosiaalipoliittisena asiantuntijana.

Kotiseudullaan hänet muistetaan Kesälahden kuntapolitiikasta ja opiskeluaikana hän vaikutti myös Joensuun valtuustossa sekä Pohjois-Karjalan maakuntahallituksessa.

– Olen hyvin motivoitunut tähän työhön, hän sanoo ja on erittäin tyytyväinen, että sai mahdollisuuden muuttaa takaisin kotiseudulle.

Työ Lukiolaisten liitossa oli mielenkiintoinen, mutta Helsingin Kalliossa asuessaan Asikainen sai huomata, ettei työ yksin riitä.

– Olin ahdistunut ja ikävöin kotiin. Nyt minulla on mielenkiintoinen työ ja myös vapaa-aika mallillaan, sanoo työllisyyskoordinaattori, jonka avopuoliso työllistyi Kiteelle jo aikaisemmin.

