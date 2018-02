Konkurssi on iso vahinko

Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry:n eli NuTun konkurssi jättää vaikeasti kokoon kursittavan aukon omalla sarallaan. Siitäkin huolimatta, että kaupunki on luvannut ryhtyä järjestelemään nuorisotoimintaa.

Jo jonkin aikaa oli uumoiltu, että kolmannen sektorin aktiivinen toimija oli vaikeuksissa. Se supisti toimintojaan pikku hiljaa ja luopui esimerkiksi Kartanohostel WillaNutun pyörittämisestä.

Taustalla muhi jo kauan, ja NuTun mukaan tilanne oli alkanut vaikeutua vuodesta 2014 alkaen muun muassa työllistämistukimäärärahojen niukentuessa ja tukien jälkijättöisyyden myötä. Seinä tuli vastaan.

NuTun toiminta niin Savonlinnassa kuin monissa pitäjissä ja esimerkiksi Enonkoskella on ollut vaikuttavaa. Se on tarjonnut mielekästä tekemistä ja erilaisia pajoja ennen muuta nuorille ihmisille. NuTu on ollut toimijana siellä, missä tapahtuu. NuTu on ollut luotettava kumppani monissa eri tapahtumissa ja tempauksissa.

Valitettavasti suurimmat kärsijät ovat nuoret ja nuoret aikuiset. Nuorisotoiminnan, työpajatoiminnan ja hankkeiden päättyminen on paha isku. Aika näyttää, mille tasolle Savonlinnan kaupunki pystyy palauttamaan toimintoja.

Toivoa sopii, ettei seudulle jää Nutun kokoista aukkoa. Savonlinnan kaupungin ja NuTun muiden yhteistyökumppaneiden tulee nyt olla aktiivisia tilanteen korjaamiseksi.