Rönkönvaarasta taimia maailmalle

Aika moni Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan metsissä kasvava puu on saanut alkunsa Savonrannan Rönkönvaarassa.

Hannu Karvisen tilalla Savonselän rannalla tuotetaan vuosittain noin 200 000 istutustainta.

– 70 prosenttia tuotannosta on kuusta ja lähes 30 prosenttia koivua. Pienessä määrin kasvatan myös siperianlehtikuusen taimia, Karvinen kertoo. Tervaleppää ja tammeakin on joskus kokeiltu, mutta ne eivät jääneet pysyvämpään tuotantoon.

Tilan pihapelloilla on kaksi kasvihuonetta, joissa taimia idätellään ja kasvatellaan kesän ajan. Kasvihuonetilaa Rönkönvaaran taimitarhalla on yhteensä tuhat neliötä. Kuusen ja koivuntaimet kasvatetaan eri huoneissa. Taimien talvehtiminen tapahtuu avotaivaan alla.

Karvisen taimituotanto käynnistyi parikymmentä vuotta sitten pian sen jälkeen kun kotitilalla oli tehty sukupolvenvaihdos. Perinteiseen tapaan tilan tuotantosuunta oli maidontuotannossa, mutta agrologiksi valmistunut nuori isäntä ei nähnyt kotitilallaan tulevaisuutta maitotilana EU-Suomessa, vaan lähti etsimään uutta.

– Metsäkeskuksen ja 4H-liiton yhteishankkeena järjestettiin Polvijärvellä kurssi puuntaimien pientuottajille. Taimimarkkinoita kahlinnut hintasääntely vapautui 1990-luvun puolivälissä, minkä jälkeen hinnat ovat muotoutuneet vapaasti markkinoilla.

Karvinen kouluttautui alalle ja aloitti tuotannon. Ensimmäinen kasvihuone valmistui vuonna 1997.

Aloittamisen jälkeen metsätalouden ja teollisuuden tilanne on vaihdellut ja se kaikki heijastuu taimien menekkiin. Alussa suhdanteet olivat myötäiset, mutta käänne koettiin vuonna 2010, jolloin osa taimista jäi myymättä ja niitä piti kasvatella vuosi pidempään kuin oli suunniteltu.

Nyt tilanne on taas hyvä ja viime vuonna Karvisen tilalta lähti jopa 240 000 tainta maailmalle. Alkavan vuoden odotuksetkin ovat korkealla kun puukauppa on viime aikoina käynyt vilkkaasti.

Metsänhoitoyhdistykset Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa ovat suurimmat asiakkaat, joten Rönkönvaara on otollinen paikka taimitarhalle.

Sydäntalvi on taimitarhan hoitajalle luppoaikaa, jolloin voi piipahtaa vaikka omaan metsään tekemään ennakkoraivauksia tai muita hoitotöitä. Jos vain lunta riittää, niin taimet ovat suojassa hangen alla, eivätkä ne vaadi hoitoa tai toimenpiteitä.

Kevättalvella taimitarhan hoitajan on oltava tarkkana. Suojaavan lumikerroksen ohentuessa pieni puuntaimi voi vioittua tai kuolla hallan tai kevätahavan vuoksi.

Lue lisää 1.2. Puruvedestä