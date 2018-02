Nuorisotyö kaupungin omiin käsiin – tilat pyritään avaamaan jo lähiaikoina

NuTu ry:n konkurssin myötä nuorisotyö siirtyy jatkossa Savonlinnan kaupungin omaksi työksi. Vapaa-aikapäällikkö Simo Rädyn mukaan nuorisotyö- ja tilat pyritään saamaan uudelleen käyntiin mahdollisimman pian. Tällä hetkellä NuTun vastuulla olleet nuorisotilat ovat suljettuina. NuTu on vastannut esimerkiksi Punkaharjun ja Kerimäen nuorisotilojen pyörittämisestä. Kaupunki on vuokrannut niitä NuTulle – sikäli toimintojen järjestely on Rädyn mukaan helposti toteutettavissa.

Aiemmin kaupunki osti NuTulta nuorisotyön palveluita reilulla 200 000 eurolla vuodessa. Nyt tuolla summalla pestataan henkilöstöä kaupungin leiviin. Rekrytointiasioita ja jatkosuunnitelmia tarkennetaan Rädyn mukaan lähipäivien aikana.

– Arviolta 2-3 viikkoa voi mennä, että nuorisotilat saadaan taas auki. Omana toimintana toteutettuna pystytään kaikissa olosuhteissa varmistamaan nuorisopalveluiden toimivuus, Räty sanoo.

Etsivä Nuorisotyö siirtyi jo kaupungin vastuulle vuoden alusta.

NuTu ry:n konkurssista ja vaikutuksista laajemmin seuraavassa printtilehdessämme.