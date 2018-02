Kannatan leikkauksia

Olen aina suhtautunut varauksin ja epäilevästi tiettyihin valtion taloudenhoitoon liittyviin leikkauksiin. Etenkin niihin, joissa on ollut kysymys kasvatuksen, koulutuksen tai järjestysvallan määrärahojen kaventamisesta.

Nyt en otsikon tekstillä kuitenkaan tarkoita edellä mainittuja toimenpiteitä. Haluan lisää kirurgisia operaatioita, joita myös leikkauksiksi kutsutaan, ja haluan niitä lisää nimenomaan Savonlinnaan. Leikkaustoiminnan tulevaisuuden suhteen elämme Savonlinnassa jännittäviä aikoja. Nyt jos koskaan on edunvalvonnan oltava hereillä, sillä kysymys on kaupunkimme tulevaisuudesta.

Syntynyt tilanne pohjautuu valmisteilla olevaan maakunta- ja sote-uudistukseen ja niiden myötä säädettyyn erikoissairaanhoidon keskittämisasetukseen, jossa määritellään eräille sairaaloissa suoritettaville kirurgisille operaatioille minimimäärät. Jollei sairaala saavuta vuosittaista vähimmäismäärää, lopetetaan kyseiset toimenpiteet ko. sairaalassa kokonaan.

Mikkelin Essote ja Savonlinnan Sosteri vastaavat maakunnan erikoissairaanhoidosta ja voisivat perustaa yhteisen liikelaitoksen ongelman ratkaisemiseksi, mutta sekään ei sinällään auta, sillä keskittämisasetuksen piirissä olevat leikkaukset pitää suorittaa yksien seinien sisällä.

Ainoaksi ratkaisuksi tuntuu jääneen vapaaehtoisuuteen perustuva yhteistyö Mikkelin ja Savonlinnan välillä. Kumpikaan osapuoli ei saa yksinään minimimääriä täyteen, joten töitä pitää jakaa järkevästi molemmille ja sittenkään ei asetuksen ehtojen täyttäminen ole välttämättä helppoa. Esimerkiksi synnytykset ovat loppuneet Savonlinnassa, mutta siitä huolimatta Mikkelissä syntyi 2017 vain 830 vauvaa, kun laki vaatii minimissään 1 000 vauvaa.

Ongelma on siinä mielessä maakunnallinen, että vain noin 50 prosenttia savonlinnalaissynnyttäjistä valitsi oman maakunnan Mikkelin, muut menivät joko Pohjois-Karjalan Joensuuhun tai Etelä-Karjalan Lappeenrantaan.

Essote ja Sosteri ovat palkkaamassa kirurgian ylilääkäriä pohtimaan tulevaisuuden työnjakoa. Henkilö on jo valittu, mutta hän ei ole vielä tehnyt päätöstä tehtävän vastaanottamisesta.

Savonlinnan sairaalalle olisi hyvä vaihtoehto, että maakunnan kaikki tekonivelleikkaukset keskitettäisiin sinne. Kyseiset leikkaukset on joka tapauksessa pakko keskittää yhteen sairaalaan, sillä niitä tehtiin koko Etelä-Savossa viime vuonna noin 630 kappaletta ja keskittämisasetuksen minimimäärä on 600.

Sosteri on onnistunut viimeisen kahden vuoden aikana lyhentämään tekonivelleikkausten hoitoketjua puolella entiseen verrattuna ja julkaisi nettisivuillaan ensimmäisenä sairaalana Suomessa leikkauspotilaan odotusajan päivän tarkkuudella.

Vastaavasti Essote Mikkelissä voisi hoitaa vaativat ja komplikaatioherkät vatsan alueen leikkaukset. Näitä leikkauksia on vähemmän, mutta ne vaativat huomattavasti pidemmän toipumisajan sairaalassa kuin edellä mainitut nivelleikkaukset.

Savonlinnasta ei ole kuulunut vastaväitteitä tämän kaltaisille ajatuksille, mutta Essoten apulaisylilääkäri Niilo Hendolin on jo omana mielipiteenään esittänyt, että kaikki asetuksen piirissä olevat leikkaukset tulisi keskittää Mikkeliin.

Savonlinna ei voi jäädä pelkäksi päiväkirurgian yksiköksi, joten nyt meidän on tehtävä kaikkemme, jotta sairaalamme status ja palveluvalikoima säilyisi mahdollisimman laajana. Asialla on melkoinen kiire, sillä heinäkuussa 2018 toiminnan pitäisi olla asetuksen mukaista.

Ari Ora

Kirjoittaja on kaupunginvaltuutettu ja Kokoomuksen Savonlinnan kunnallisjärjestön sekä Punkaharjun Kokoomus ry:n puheenjohtaja.