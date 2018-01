Piia-pöllö toipuu Purujärvellä – lapinpöllönaaras nälkiintyi ja laihtui, mutta sai hoitopaikan Kimmo Martiskaisen navetasta

Kuluva talvi on ollut petolintujen kannalta vaikea. Ravinnon puute on ajanut muun muassa pöllöjä pihoihin etsimään pikkujyrsijöitä lintulautojen läheisyydestä.

Kesälahden Purujärvellä asustaa nyt yksi vaikeuksiin joutunut lapinpöllö, joka saa hoivaa ja ravintoa lintuharrastaja Kimmo Martiskaisen huomassa. Joensuusta Kesälahdelle tuotua pöllönaarasta kutsutaan nimeltä Piia.

– Se löytyi Piian päivänä, eli 28 joulukuuta Joensuusta Wärtsilän teknillisen oppilaitoksen pihalta, Kimmo Martiskainen kertoo.

Nimen mukaisesti lapinpöllön luontaisin esiintymisalue on pohjoisempana Lapissa, mutta etelämpänäkin niitä esiintyy.

Pöllöjen elämä on nyt ahtaalla huonon ravintotilanteen vuoksi. Myyrät ja hiiret ovat pöllön tärkeintä ravintoa ja erityisesti myyriä on nyt vaikea löytää, koska niiden kanta on romahtanut isolta alueelta. Saalistusta vaikeuttaa myös lumen koostumus.

– Paksu märkä lumi jäätyi ja pöllöjen on erittäin vaikea saada myyrät hangen alta, Martiskainen sanoo.

Pöllö saalistaa kuulon perusteella ja vaikka se aistisi saaliin lumen alta, se ei välttämättä pääse siihen käsiksi kovan hangen läpi.

Piia Pöllö oli löydettäessä nälkiintynyt ja huonokuntoinen. Varikset olivat jo sen kimpussa kun löytäjä huolestui ja alkoi toimia kauniin linnun puolesta.

Piia on viettänyt Martiskaisen navetassa nyt muutaman viikon syöden isäntänsä sille pyydystämiä hiiriä ja myyriä. Ruokintatilanne otti tosin takapakkia äskettäin kun hilleri löysi tiensä Martiskaisen kompostiin ja samalla apajalle talon isännän kanssa.

– Yritän lihottaa Piian normaalipainoiseksi, minkä jälkeen se siirretään naapurimaakunnan lintumiesten avustuksella Imatran tai Lappeenrannan seudulle. Etelä-Karjalassa lunta on vähemmän ja oletettavasti myyriä enemmän.

Lue lisää 25.1. Puruvedestä.