Konkurssiin mennyt Herttua pantiin myyntiin 2,4 miljoonalla eurolla

Konkurssiin mennyt Kuntoutuskeskus Herttua on laitettu myyntiin 2,4 miljoonalla eurolla. Kohdetta kauppaa Suur-Savon OP-Kiinteistökeskus Oy Savonlinnassa.

Myynti-ilmoituksen mukaan kohteen koko on 92 majoitushuonetta ja 4 215 neliömetriä.

Kiinteistövälityksen mukaan hotelli/ravintola/kuntoutuskeskus Herttuaan kuuluu lisäksi kokous- ja liikuntatiloja sekä sauna- ja uima-allastilat. Ravintolassa on 200 asiakaspaikkaa.

Lisäksi kauppaan kuuluu kelohonkainen vierasmaja lammenrantatontilla. Tontissa on mukana 8 hehtaarin niemialue, jossa on kilometrin verran rantaviivaa.

Tontin tiedoista todetaan lisäksi, että kokonaisrakennusoikeus on 10 080 neliötä. Kaavoitustietojen mukaan alueella on asemakaava ja rakennuslupa. Hotellin ympäristössä on lisäksi 14 rakentamatonta tonttia.

Hotelli-, ravintola ja kuntoutuskeskus Herttuan toiminta loppui lokakuussa, kun toimintaa vuodesta 2004 lähtien pyörittänyt Healthlake Oy asetettiin Etelä-Savon Käräjäoikeudessa konkurssiin.

Konkurssin myötä työpaikkansa menetti noin 40 Herttuan työntekijää.