Yhteistyö ja verkostot kantavat eteenpäin

Punkaharjua ja punkaharjulaisia ihmisiä on viimeisen viikon aikana palkittu monin arvokkain ja arvostetuin palkinnoin.

Hotelliyrittäjä Saimi Hoyer vastaanotti Matkamessuilla Helsingissä Vuoden 2017 matkailuhenkilö -tunnustuksen, ja hänen luotsaamansa Hotelli Punkaharju palkittiin samoilla messuilla Vuoden 2017 kotimaan matkailun huippukohteena.

Edelleen punkaharjulainen hirsialan yrittäjä Vesa Sairanen vastaanotti viime viikonvaihteessa Etelä-Savon Yrittäjien Yrittäjägaalassa Pieksämäellä maakunnallisen kunniamaininnan. Se on arvokas tunnustus yrittäjälle, eikä sitä edes myönnetä joka vuosi.

Palkinnot ja tunnustukset eivät tule tyhjästä. Niiden takana on runsain mitoin intohimoista ahkeruutta, antautumista ja työntekoa oman liikeidean hyväksi. Saimi Hoyer kehittää paitsi hotelliaan, myös koko Saimaan aluetta, kuten hän tämänpäiväisen Puruveden haastattelussa kertoo. Vesa Sairanen on kouliutunut vuosien varrella arvostetuksi perinnerakentajaksi koko valtakunnan alueella.

Saimi Hoyer nostaa haastattelussaan esille yhteistyön ja verkostoitumisen.

Hoyerin mielestä niillä on tärkeä merkitys, jos aikoo menestyä. Hänen ajatusmaailmassaan on paljon sellaista, josta yrittäjien ja elinkeinoelämän soisi ottavan laajemminkin oppia.