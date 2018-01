Kerimäen vanhainkoti muuttaa huomenna

tiistai on Kerimäellä merkittävä muuttopäivä. Tuolloin vaihtavat majapaikkaansa Kerimäen vanhainkodin 23 asukasta.

Vuodesta 1953 asti nykyisessä kiinteistössään palvellut vanhainkoti siirtyy Kerimäen terveyskeskuksen yläkertaan. Entinen vuodeosasto remontoitiin syksyn ja alkutalven aikana nykyaikaiseksi vanhainkodiksi.

Yläkerran remontti on nyt valmis ja parhaillaan käynnissä on tilojen kalustaminen. Asukkaiden muutto tehdään yhdessä päivässä.

– Aamupalan jälkeen aloitetaan, invataksit on jo varattu. Asukkaat siirretään joko pyörätuoleissa tai paarikuljetuksella, kertoo Sosterin palveluasumisen päällikkö Anu Koivumäki.

Terveyskeskuksen entisen vuodeosaston tilojen uusiokäytön ratkeaminen kesti vuosia, mutta kun Sosteri viime syksynä teki päätöksen vanhainkodin siirrosta, oli toteutustahti ravakka.

Työt aloitettiin elokuussa ja yli tuhannen neliömetrin suuruinen kakkoskerros voitiin vastaanottaa remontoituna viime maanantaina.

