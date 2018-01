Järvisydän on Vuoden yritys Etelä-Savossa – hopealle ylsi punkaharjulainen Vesa Sairanen

Hotel & Spa Resort Järvisydän on Etelä-Savon Vuoden yritys 2017. Se palkittiin Etelä-Savon Yrittäjien Yrittäjägaalassa lauantai-iltana Pieksämäellä.

Valinnan tekivät Etelä-Savon Yrittäjät, kauppakamari, maakuntaliitto, Finnvera ja Fennia.

Valinnan perusteena on, että yritys on määrätietoisesti laajentanut liiketoimintaansa ja riskejä kaihtamatta tehnyt mittavia investointeja merkittävän järviluontomatkailukeskittymän rakentamiseksi. Yritys tekee esimerkillistä yhteistyötä muiden alueen yrittäjien kanssa ja Järvisydämen liiketoiminnan vaikuttavuus on laajaa kaikilla mahdollisilla mittareilla. Järvisydämen liiketoiminta on myös linjassa Etelä-Savon maakuntastrategian kanssa, nojautuen metsään, veteen ja lähiruokaan.

Jo kolmannessa sukupolvessa toimiva perheyritys on kasvanut tasaisesti ja nykyisin Markus Heiskasen johdossa oleva Järvisydän työllistää oman perheen lisäksi noin 158 palveluntuottajaa. Järvisydän on käytännössä monen yrityksen matkailukeskittymä, joka tarjoaa jatkuvasti lisääntyviä työmahdollisuuksia pienyrittäjille.

Maaliskuussa avatussa uudessa kylpylässä toimii useita yrittäjiä, joista peräti 70 prosenttia on yksinyrittäjiä. Järvisydän onkin merkittävä tekijä nuorten ja naisten työllistäjänä.

Maakunnallisen yrittäjäjärjestön kunniamaininta luovutettiin punkaharjulaiselle Hirsirakennukset V. Sairaselle.

Palkintoa pidetään maakunnallisena hopeasijana. Yritystä johtaa Vesa Sairanen, joka palkittiin myös Punhaharjun Vuoden 2017 yrittäjänä.

Lue lisää aiheesta 25.1. Puruvedestä!