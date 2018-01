Isojakin avauksia on uskallettava tehdä

Mikkelin seudun matkailujohtajan Maisa Häkkisen mukaan Etelä-Savon matkailussa on saatu nyt hyvä vauhti päälle ja monia asioita eteenpäin.

Keväällä 2017 alkaneen VisitSaimaa – Lakeland Finland -hankkeen myötä markkinointityöhön on saatu lisää vipuvartta. Saimaan markkinoinnissa on yhdistetty voimia Etelä-Karjalan kanssa, jossa pyörii vastaavanlainen GoSaimaa -hanke.

Etelä-Savossa 2-vuotista hanketta tehdään 1,8 miljoonan budjetilla.

Lisäksi maakunnassa on tapahtunut Häkkisen mukaan hyvää kehitystä tuotteistamisen ja paketoinnin saralla.

Erilaiset Saimaa-kierrokset ja ruokamatkailu ovat kehittyneet hyvin ja outdoors-puolella on niin ikään menty eteenpäin.

Tekemistä kuitenkin vielä riittää ja kansainvälistymisen lisäksi myös kotimaan matkailuun panostetaan.

– Kyllä tässä halutaan nostaa Saimaa-brändiä paremmin myös suomalaisten tietoisuuteen. Onhan alueella pitkät matkailuperinteet, se on ollut maamme ensimmäinen matkailualue, Häkkinen sanoo.

