Enonkoskella käynnistetään perinnetalkoot

Enonkoskelainen perinne, paikallishistoria ja kotiseututietous nousee alkavan vuoden aikana uudella tavalla esille kevään aikana käynnistyvän Perinnetalkoot -hankkeen ansiosta.

Perinnetalkoot on kulttuuriosuuskunta Vehrän koordinoima hanke, jota museovirasto tukee yhtenä kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 toimintamuotona.

Museovirasto jakoi teemavuoden nimissä lähes 280 000 euroa avustuksia ja sai yhteensä 71 hakemusta, joista 17 hyväksyttiin. Vehrälle myönnettiin avustusta 25 000 euroa, mikä oli keskimääräistä avustussummaa suurempi erä.

Enonkoskelle suunnatun hankkeen tavoitteena on luoda paikallishistoriaa ja perinnettä esiin nostava konsepti, jossa kerätään aiheeseen liittyvä tietovaranto, järjestetään tapahtumia ja koulutetaan paikallistietäjä-opasverkosto.

Konsepti pilotoidaan Enonkoskella vuoden 2018 aikana, minkä jälkeen kokonaisuus on toteutettavissa missä tahansa muualla valmiiksi kehitellyn kaavan mukaan.

Perinnetalkoot toteutetaan usean tahon yhteistyönä ja Enonkoskella kokoontui jo keskeisten toimijoiden joukko suunnittelemaan talkoiden sisältöä ja aikatauluja.

Mukana toteutuksessa ovat esimerkiksi Enonkoski-seura, Eläköön Enonkoski -yhdistys, Pietari Makkosen perinnetoimikunta ja Enonkosken kunta.

Perinnetalkoiden yhteydessä kootaan paikallinen perinnetietovaranto, järjestetään tapahtumia ja koulutetaan paikallisoppaiden verkosto. Oppaiden rekrytointi alkaa kevään aikana ja koulutukset tapahtuvat kesän ja syksyn aikana.

