Vaalikuume alkaa nousta

Presidentinvaalien ennakkoäänestys käynnistyi eilen keskiviikkona, ja Puruveden seudulla äänensä voi antaa ennakkoon monessa paikassa. Ennakkoäänestys kestää tiistaihin 23. tammikuuta saakka.

Jos haluaa vielä miettiä omaa ehdokastaan, varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 28. tammikuuta.

Jos vaali menee toiselle kierrokselle, järjestetään ensiksi toisen kierroksen ennakkoäänestys, ja toinen varsinainen äänestyspäivä on 11. helmikuuta.

Vaalikuume alkaa pikkuhiljaa näkyä niin kahdeksassa ehdokkaassa kuin kannattajissakin.

Toistaiseksi vaaliehdokkaat ovat kiertäneet melko sujuvasti Puruveden alueen pitäjät, mutta päiviähän vielä riittää. Viimeksi ehdokkaista Keskustan Matti Vanhanen pistäytyi Etelä-Savon kierroksellaan tiistaina Savonlinnassa. Myös Paavo Väyrynen piipahtaa tulevana viikonloppuna Savonlinnassa.

Odotettavissa toki on ainakin ehdokkaiden tukijoiden järjestämiä tempauksia.

Presidentinvaalit ovat kansakunnan kannalta tärkeät vaalit, ja jokaisen kannattaa käyttää äänioikeuttaan.

Suomeen valitaan kuudeksi seuraavaksi vuodeksi presidentti, jonka toiminnalla on suuri merkitys maamme tulevaisuudelle. Parhaimmillaan hyvä presidentti on maamme ykkösarvojohtaja, jonka lausunnot noteerataan niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Janne Tiainen