Metsänhoitoyhdistys muutti keskelle kylää – taidetaan olla ainut metsäalan toimija, jolla on toimisto Savonrannalla

– Taidetaan olla ainoa metsäalan toimija, jolla vielä on oma toimisto Savonrannalla, pohtii metsäasiantuntija Katri Ihalainen.

Paikka on Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon Savonrannan toimipiste, joka muutti joulukuussa uudelle paikalle keskelle kirkonkylää. Savonlinnan kaupungilta vuokrattu Kolmitähkän alakerran huoneisto palveli viimeksi apteekkina. Nyt oven takaa saa reseptejä puukauppoihin.

Samalla sulkeutui yksi ympyrä. Historiatietojen mukaan Savonrannan metsänhoitoyhdistys on toiminut samassa talossa pari kerrosta ylempänä.

Kahdeksankymmenluvun puolivälissä yhdistys rakennutti oman talon Monninsaarentien alkupäähän. Tilat jäivät aikaa myöten turhan suuriksi ja nyt kiinteistö pistettiin myyntiin.

Kuusi vuotta yhdistyksen leivissä olleen Katri Ihalaisen lisäksi tukikohtaa Savonrannan toimistossa pitää alan konkari metsäasiantuntija Tapani Huttunen.

Kirkonkylä jakaa kaksikon työalueet: Ihalaiselle kuuluu taajaman pohjoispuoli ja Huttuselle eteläinen sekä osa Kerimäen pohjoislaidan metsistä.

– Työntekoa helpottaa, kun ollaan tässä metsien äärellä. Oma työpäivä alkaa tai päättyy usein suoraan metsäreissulla, sanoo Rönkönvaarassa asuva Ihalainen.

