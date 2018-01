Kelkkakisojen taukovuodet ohi

Kärkitason snowcrosskisailua päästään usean vuoden tauon jälkeen näkemään seutukunnallamme, kun Kärkikuntien Moottorikelkkakerho järjestää Parikkalassa helmikuun 10. päivä kansallisen snowcross-kilpailun.

Punkaharjulaisen kelkkakuljettajan Jere Tynkkysen ja Kärkikuntien Moottorikelkkakerhon puheenjohtaja Aki Makkosen mukaan Stadion Snowcross -kilpailuun odotetaan noin 50 osallistujaa ja jopa 500 hengen yleisöä.

– Kisoista on tullut paljon kyselyitä alueelta. Suosio voi olla suurempikin. Tärkeää olisikin, että saataisiin kisatoiminnalle vahva alku ja hyvin väkeä paikalle, Tynkkynen ja Makkonen tuumaavat.

Onnistuneet kisat loisivat pohjaa tuleville kausille. Alustavissa visioissa on, että talvella 2019 paikalla voitaisiin pitää jopa SM-osakilpailu.

Vaikka kilpailu tuleekin olemaan kansallinen ja paikalle odotetaan saapuvaksi kovatasoisia kuljettajia, on rata ja sarjat tarkoitus toteuttaa niin, että kynnys osallistumiseen ei kuitenkaan nouse liian suureksi.

Näyttävyyttä ja vauhtia vajaan puolen kilometrin mittaiselta radalta tulee löytymään, mutta turhan haastavaksi sitä ei haluta tehdä.

Lue lisää 18.1. Puruvesi-lehdestä