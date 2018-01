Kaksi punkaharjulaista valittiin Suomen Yrittäjien valiokuntiin

Kaksi punkaharjulaista yrittäjää on valittu Suomen Yrittäjien SY:n kahteen valiokuntaan.

Energia- ja ympäristövaliokuntaan tuli valituksi Punkaharjun Yrittäjien puheenjohtaja Ruth Lähdeaho-Kero, joka on Tmi Moninaiset Lähdeahon yrittäjä.

Rakentamisen valiokuntaan valittiin Heikki Tynkkynen, joka on Punkaharjun Vesi ja Lämpö Oy:n yrittäjä.

Suomen Yrittäjillä on yhteensä 14 eri valiokuntaa tai verkostoa toimintansa tukena. Tiistaina pidetyssä hallituksen kokouksessa valittiin uudet edustajat tulevalle kaudelle.

Valiokunta- ja verkostopaikat olivat avoimessa haussa ja eteläsavolaisia yrittäjiä valittiin seitsemään eri valiokuntaan.

Etelä-Savon Yrittäjien puheenjohtaja Nina Rasola on toiminut Suomen Yrittäjien varapuheenjohtajana vuoden 2016 syksystä alkaen. Nyt tehtyjen valintojen jälkeen Etelä-Savolla on erittäin vahva edustus yrittäjien edunvalvonnassa.