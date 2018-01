Remontti vaikuttaa Kerimäen terveysaseman toimintaan

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Sosterin Kerimäen terveysasemalla on käynnissä koko talon peruskorjaus. Lähiviikkoina remontti alkaa vaikuttaa enemmän vastaanottojen toimintaan.

Kerimäen terveysaseman remontti alkoi alkusyksyllä 2017 entisen vuodeosaston tiloissa, joihin vanhainkoti on siirtymässä. Vuodeosaston remontointi on nyt loppusuoralla ja remontin painopiste siirtyy lähiviikkoina terveysaseman ykköskerrokseen. Tällä on vaikutusta vastaanottojen, neuvoloiden, hammashuollon ja fysioterapian toimintaan.

– Lääkäreiden vastaanottoaikoihin tällä ei ole vaikutusta, sillä lääkäreillä on jatkuvasti käytössä 2-3 huonetta, mutta muuten huoneita saatetaan joutua vaihtamaan nopealla aikataululla. Myös joitakin ajanvarauksia voidaan joutua muuttamaan, vastaanottotoiminnan ylilääkäri Esa Ruuskanen sanoo.

Asiakkaiden ei tarvitse itse varmistaa onko sovittu ajanvaraus voimassa. Muutoksia ajanvarauksiin on tulossa vain satunnaisesti ja mikäli muutoksia tulee, asiakkaaseen otetaan yhteyttä hyvissä ajoin. Asiakkaita pyydetään seuraamaan ja noudattamaan opastekylttejä, kielletyille remontti-alueille ei oman turvallisuuden vuoksi saa mennä.

– Asiakkaiden ei myöskään tarvitse remontin vuoksi arastella yhteydenottoa terveysasemaan, joka palvelee avun tarvitsijoita remontista huolimatta, Ruuskanen jatkaa.

Remontti on valmistuu kesään mennessä.

Kerimäen lääkäritilanteessa on väliaikaisesti vajausta. Yksi lääkäreistä on siirtynyt kokonaan osastotyöhön, ja tällä hetkellä Kerimäellä on yksi kokopäiväinen ja yksi osa-aikainen lääkäri.

– Olemme hakemassa Kerimäelle kokopäivästä terveyskeskuslääkäriä vapaaksi tulleeseen virkaan. Ennen kuin virka saadaan täytettä, Savonlinnan pääterveysasemalta lääkäri käy Kerimäellä muutamana päivänä viikossa, ettei jonoja pääsisi muodostumaan, Ruuskanen sanoo.

Terveysasemalle asiakkaat siis voivat ottaa yhteyttä entiseen tapaan, terveysaseman p. 015 527 7156. Päivystysasioissa pyydetään ottamaan yhteyttä keskussairaalan päivystykseen, p. 015 527 7777. Hätätapauksissa tulee soittaa hätänumeroon 112.