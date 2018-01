Puutyöntekijät valmistautuvat lakkoon

Teollisuusliittoon kuuluva Punkaharjun puutyöntekijät ry valmistautuu lakkoon, joka alkaa maanantaina 22.1., mikäli työnantajaosapuolen kanssa ei päästä sopimukseen.

Lakko koskisi noin puolta mekaanisen metsäteollisuuden työpaikoista ja valtakunnallisesti sen piirissä olisi noin 5 000 työntekijää.

– Keskiviikkona tapasimme valtakunnansovittelijan, mutta ratkaisua ei löytynyt ja tilanne näyttää edelleen vaikealta, Metsä Woodin Punkaharjun tehtaiden pääluottamusmies Janne Naukkarinen kertoo. Hän toimii myös Teollisuusliiton hallituksessa ja neuvottelee työehdoista siinä ominaisuudessa valtakunnallisella tasolla.

Mekaanista metsäteollisuutta koskeva sopimus päättyi marraskuun lopussa ja neuvotteluja on käyty sen jälkeen pääsemättä ratkaisuun. Aika valtakunnansovittelijalle on varattu taas tulevalle viikolle maanantaiksi ja keskiviikoksi.

Janne Naukkarisen mukaan vastapuoli ajaa laaja-alaisia heikennyksiä työehtoihin.

– Meidän pitäisi ensin hyväksyä suuri määrä heikennyksiä, joilla olisi vaikutus työntekijöiden vuosiansioihin, tämän jälkeen voisimme vasta puhua yleiskorotuksesta, eli käytännössä meidän pitäisi ostaa omat palkankorotuksemme.

Työntekijäosapuolen mukaan työnantaja ajaa myös nykyistä laajempaa direktio-oikeutta, mikä on ristiriidassa sen kanssa, että paikallista sopimista pitäisi laajentaa nykyisestä.

Punkaharjun Puutyöntekijöiden puheenjohtaja Kari Laukkanen sanoo, että metsäteollisuuden yritysten tuloksista voi päätellä palkanmaksuvaraa olevan olemassa.

Alan työntekijät ovat jo vuosia tyytyneet nollakorotuksiin ja nielleet kilpailukykysopimuksen tuomat työajan pidennykset sekä tästä johtuvat reilun kahden prosentin työnantajamaksujen siirtymisen työntekijöiden maksettavaksi.

Nyt ei työehtojen tai palkkojen heikennyksiin haluta suostua. Uuden sopimuksen pitäisi olla työntekijöiden näkökulmasta positiivinen.

Punkaharjun puutyöntekijät toivovat, että työnantajaosapuolen kanssa päästään pian ratkaisuun ja lakko vältetään.

– Osasto on kuitenkin varautunut ja organisaatio on valmis myös lakkoon, mikäli muu ei auta, Laukkanen sanoo.