Punkaharjulla jo pitkät luistelubaanat, toimintaa viriämässä Savonrannallekin

Harjun Portin Markus Kaskisen mukaan kausikorttimyynti on alkanut vilkkaasti. Jään pinta ei tänä talvena ole tasaisin mahdollinen, mutta kuitenkin hyvin luisteltavissa. Höyläämään reittejä päästään, kunhan jäät hieman vielä vahvistuvat. Kauden ensimmäisinä päivinä käytössä on vielä varalähtöpaikka.

Harjun Portin Markus Kaskisen mukaan kausikorttimyynti on alkanut vilkkaasti. Jään pinta ei tänä talvena ole tasaisin mahdollinen, mutta kuitenkin hyvin luisteltavissa. Höyläämään reittejä päästään, kunhan jäät hieman vielä vahvistuvat. Kauden ensimmäisinä päivinä käytössä on vielä varalähtöpaikka.

Retkiluistelukausi seudullamme on alkanut. Punkaharjulla toimiva Matkailukeskus Harjun Portti avasi kauden virallisesti tänään perjantaina. Turvallista reittiä on päivän mittaan merkitty noin 13 kilometrin verran.

Retkiluistelukausi seudullamme on alkanut. Punkaharjulla toimiva Matkailukeskus Harjun Portti avasi kauden virallisesti tänään perjantaina. Turvallista reittiä on päivän mittaan merkitty noin 13 kilometrin verran.

Retkiluistelukausi seudullamme on alkanut. Punkaharjulla toimiva Matkailukeskus Harjun Portti avasi kauden virallisesti tänään perjantaina. Turvallista reittiä on päivän mittaan merkitty noin 13 kilometrin verran.