Nuorisoneuvosto toimii ja vaikuttaa Enonkoskella

Enonkosken kunnan uusin luottamuselin, nuorisoneuvosto, on aloittanut kautensa vauhdikkaasti. Viiden nuoren muodostama ryhmä on suunnitellut monenlaista kunnan nuorten olojen parantamiseksi ja konkreettistakin on saatu aikaan.

– Joulukalenteri oli menestys, nuorisoneuvoston jäsenet kertovat.

Sosiaalisen median kanavilla pyöritetty joulukalenteri sai kuntalaiset liikkeelle hakemaan päivittäisiä pikkupalkintoja ja samalla tuotiin esille kotikylän mukavia yksityiskohtia.

Syksyllä nuorisoneuvosto järjesti peruskoulun 5.-9. -luokkien oppilaille kyselyn, jolla kerättiin toiveita kunnan vapaa-ajan toimintojen kehittämiseen. Kyselyssä päällimmäiseksi nousi nuorisotila, jonka toimivuuteen ja viihtyvyyteen haluttiin parannuksia. Samalla tuli esille, että nuorisotila voisi olla myös toiminnallinen paikka.

Kyselyn jälkeen nuorten ehdotuksia on kypsytelty ja toiveita alkaa toteutua viimeistään ensi kesänä. Nuorisotilan lattia uusitaan ja lämmitystä parannetaan nykyisestä. Tilan viihtyisyyttä kohennetaan kalusteita uusimalla ja ehkä uusilla seinämaaleilla.

Isoin parannus lienee pihalle rakennettava katos pyörille ja mopoille, ettei kulkupelejä tarvitse parkkeerata terassille, kuten nyt on jouduttu tekemään.

Nuorisoneuvoston jäsenet pitävät Enonkoskea hyvänä asuinkuntana.

– Täällä on tekemistä, jos vain alkaa tekemään ja olosuhteisiin pystyy vaikuttamaan, Krista Laitinen sanoo.

Lue lisää 11.1. Puruvesi-lehdestä.