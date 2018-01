Puruvedestä ei nosteta jäätä

Jo useiden vuosien perinne katkeaa tänä talvena Kerimäellä lauhan talven takia. Pro Puruvesi ry. ilmoitti keskiviikkona, että se ei pysty heikon jäänmuodostuksen takia toimittamaan sovittua jäämäärää Puruvedestä luolajäänveiston MM-kisoihin Leppävirralle.

Pro Puruvesi on nostanut Puruvedestä jäätä talkoovoimin erilaisiin veistotapahtumiin ja -kilpailuihin vuodesta 2011 lähtien. Viime vuonna yhdistys nosti jäätä ennätysmäärän, noin 220 000 kiloa. Jäätä käytettiin muun muassa Kerimäellä pidetyissä SM-kisoissa.

Tälle talvelle yhdistyksellä oli Jäälinna ry:n kanssa sopimus, jonka mukaan Leppävirralle olisi toimitettu 200 kappaletta pinta-alaltaan 100x 120 -senttisiä jääpaloja MM-kisoihin. Sopimuksessa oli kuitenkin säävaraus.

– Teräsjään peruspaksuuden olisi pitänyt olla vähintään 40 senttimetriä ja ehdoton minimi oli 25 senttimetriä. Siihen ei Puruvedellä määräaikaan mennessä päästä, toteaa Pro Puruveden puheenjohtaja Reijo Jantunen.

Yhdistyksen edustajat kävivät keskiviikkoaamuna tarkistamassa jäätilanteen kahdella valinnaisella nostopaikalla. Perinteisellä alueella Pääkannan edustalla oli kohvajäätä noin 10 senttimetriä.

Toinen kohde oli Mustalahden kalasatamassa. Siellä teräsjäätä oli 5-6 senttiä ja kohvaa pari senttiä.

Jäät olisi pitänyt nostaa tammi-helmikuun vaihteessa. Lähiaikojen sääennuste huomioiden yhdistyksen oli todettava, että siihen mennessä jää ei tule riittävän paksuksi. Jäälinna joutuu nyt etsimään veistojäät muualta.

Ratkaisu tarkoittaa myös sitä, että Kerimäen kirkonmäkeen ei tänä vuonna tule jääliukumäkeä. Myös perinteinen talvitapahtuma jää Jantusen mukaan järjestämättä, kun järjestelyvastuun ottavaa tahoa ei löytynyt aluejohtokunnan toiminnan ja rahoituksen loputtua.

Pro Puruveden kannalta jäännoston tyssääminen on harmillista. Puruvesi on saanut kirkkaan teräsjään ansiosta maanlaajuista mainetta.

– Jään nosto on myös ollut yhdistyksen talkoovarainhankinnassa merkittävin kohde. Kuluvan vuoden talousarviota ja toimintasuunnitelmaa tämä ei onneksi vaaranna, sanoo Jantunen.