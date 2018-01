Digiloikka vaatii harjoittelua

11. tammikuuta Puruvesi-lehden kolumnissa Sami Mikkonen puhuu tärkeästä asiasta; digitalisaation aiheuttamasta tietoturvavauhasta ja varautumisesta internetissä piilevään rikollisuuteen.

Tehokkuuden ja kilpailukyvyn nimissä yhteiskunta kannustaa yrityksiä ja yhteisöjä kehittämään toimintojaan ja palvelujaan digitaalisiksi. Koneen tekemänä työ on edullista. Kun asiakkaat palvelevat itse itsensä, niin kilpailukyky paranee voittojen tekeminenkin on mahdollista.

Digitalisaatio etenee väistämättä, mutta kehitykseen pitäisi saada mukaan myös käyttäjät, kaikki kansalaiset. Se edellyttää koulutusta, jota pitäisi olla kaikille tarjolla. Jokaisen kansalaisen pitäisi saada helposti opastusta verkko-asiointiin ja tietoturvariskien välttämiseen.

Ei riitä, että yrityksiä ja yhteisöjä kannustetaan digiloikkaan. Yhtä aikaa pitäisi huolehtia, että kansalaisten taidot ovat uuden toimintaympäristön edellyttämällä tasolla.

Kyse on lukutaitoon verrattavasta asiasta. Jokaisella pitäisi olla mahdollisuus selviytyä ja hoitaa omat asiansa. Ratkaisu tähän on koulutus. Mikäli koulutusta ei järjestetä, niin yhteiskunta jättää kansalaisensa heitteille.