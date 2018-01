Tunteita taivaanrannoissa – maalaaminen tempaisi Anna Tolvasen mukaansa

Ensimmäisen näyttelynsä Punkaharjun kirjastolle alkuvuodeksi tuonut Anna Tolvanen haluaa omalla esimerkillään rohkaista muitakin maalaamisen pariin, sekä teosten esittelyyn.

Tolvanen kertoo, että hänen osaltaan maalausharrastus lähti pari vuotta sitten liikkeelle kokeiluluontoisesti. Hän osti värit ja pohjat, ja ryhtyi maalaamaan. Huolimatta siitä, ettei kertomansa mukaan kokenut kouluaikoina olleensa erityisen taitava kuvataiteen saralla.

Maalaaminen tuntui kuitenkin yllättävän hauskalta ja into harrastamiseen syttyi. Taiteilijaksi Tolvanen ei itseään kuitenkaan kutsu. Hän korostaa, että maalaamisella on vahvasti terapeuttinen merkitys.

– Teen tätä ennen kaikkea itseäni varten. Taulut aiheineen ovat hyvin henkilökohtaisia ja niihin on päässyt purkamaan omia tunteita, Tolvanen sanoo.

Tolvasen näyttely kantaa nimeä Taivaanrannan maalari – tunteet taivaanrantaan.

Nimi kumpuaa siitä, että harrastamisen edessä taivaanranta-aiheet ryhtyivät tuntumaan mieluisilta ja toistumaan useasti.

Tolvanen kertoo pitävänsä väreistä ja niiden tuomista mahdollisuuksista. Eri sävyin on mahdollista kuvata ihmiselon tunteiden laajaa kirjoa ja kerroksellisuutta.

Inspiraatiota töihin tulee usein myös musiikista, jota Tolvanen kuuntelee paljon. Kappaleiden sanoma ja tunnelma herättävät pohtimaan, miten ne saisi välitettyä värein kankaalle.

– Esimerkiksi kun Jenni Vartiainen lauloi ”väliä taivaan ja helvetin keinuu”, tuli idea kokeilla, miten sen tunteen saisi maalattua.

Kun kotona on aika maalata, soi taustalla aina musiikki. Erityisesti rock ja raskaammasta rock ovat Tolvasen mieleen.

– Apulannan biiseistä olen tykännyt paljon ja niistä on tullut inspiraatiota maalauksiin.

Nykyään maalaaminen on keskeinen osa Tolvasen elämää. Tauluja syntyy verrattain nopeasti, lähes viikottain. Parin vuoden sisään maalauksia on valmistunut jo lähes 50.

Ajatus omasta näyttelystä ryhtyi viriämään, kun Tolvanen ryhtyi julkaisemaan töistään kuvia sosiaalisessa mediassa.

Hyvä palaute viritti jo ideaa ja vakavampaan pohdintaan aihe päätyi, kun paikallista väkeä kannustettiin kirjaston toimesta näyttelyiden järjestämiseen.

Näyttely vaatii kuitenkin pohdintaa, sillä maalauksilla on iso henkilökohtainen merkitys.

– Haluan kuitenkin kannustaa kaikkia ylittämään omia rajojaan. Toiveena on, että näyttely kannustaisi myös muita harrastuksen pariin ja näyttelyiden järjestämiseen.