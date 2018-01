Kansainvälistymishanke käyntiin – Kruunupuisto vahvistaa terveysmatkailua

Kruunupuisto haluaa panostaa terveysmatkailuun entistä vahvemmin. Vipuvartta siihen saadaan kaksi vuotta kestävästä kansainvälistymishankkeesta, jolle Ely-keskus on antanut myönteisen rahoituspäätöksen. Hankkeen kokonaisbudjetti on 425 000 euroa. Uutta liiketoiminnallista avausta tuetaan myös investoinnein. Niitä tehdään Kruunupuistossa lähivuosina noin 2 miljoonalla eurolla.

Tällä hetkellä suurin osa Kruunupuiston terveysmatkailu-asiakkaista on tullut kotimaasta. Uusia asiakasvirtoja lähdetään hakemaan määrätietoisesti nyt myös maan rajojen ulkopuolelta. Uusiksi markkina-alueiksi on valittu Venäjän, Aasian, Saksan ja Gulfin alueet. Niiltä asiakkaita on tullut jo aikaisemminkin, mutta nyt työtä lähdetään tekemään määrätietoisemmin.

– Tavoitteenamme on seuraavan kahden vuoden aikana rakentaa verkostot ja tuotteistaa kansainväliset palvelut Kruunupuiston uudelle liiketoiminnalle. Terveysmatkailijoiden osuus halutaan nostaa vuonna 2022 mennessä 20 prosenttiin kaikista asiakaista, kertoo Kruunupuiston hotellinjohtaja Birgitta Ojasalo.

Hankkeen puitteissa Kruunupuistoon palkataan kansainvälisen matkailutoiminnan ammattilainen johtamaan ja toteuttamaan kansainvälistymistyötä.

Vuosien 2007 – 2016 aikana Kruunupuisto on investoinut yhteensä noin 10 miljoonaa euroa toimintaympäristönsä kehittämiseen. Fasiliteetteja vahvistetaan entisestään. Kylpylää uudistetaan tekniikan ja ympäristön suhteen. Kuntosali uudistuu ja myymälätiloja laajennetaan. Kauneus- ja hemmotteluhoidot keskitetään uuteen beauty centeriin. Piha-alueita selkeytetään ja parannetaan, sekä aktiviteetteja vahvistetaan entisestään.

– Matkailu on elinkeinona kasvanut alueellamme voimakkaasti jo nyt. Fasiliteettien vahvistaminen tukee entisestään kaikkia liiketoiminta-alueita.

Aiheesta lisää seuraavassa Puruvesi-lehdessä.

8.1.2018: lisätty tietoa hankkeen ja investointien budjeteista