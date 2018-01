Kelkkamiehet valmiina kauteen – tavoitteena kärkisijat ja luvassa mahdollisesti kotikisakin

Itä-Savon moottorikelkkailijoiden ykkösnyrkit, punkaharjulaiset Jere Tynkkynen ja Matti Reinikainen suuntaavat alkavaan snowcross-kauteen luottavaisissa tunnelmissa.

Talveen valmistautuminen on kummallakin sujunut mallikkaasti ja tämän hetkistä vauhtia kuvaillaan hyväksi. Edellytyksiä kärkisijoihin on ja niitä aiotaan myös lähteä tavoittelemaan.

Ensimmäinen tulikoe on edessä viikonloppuna Rovaniemellä, kun laaja joukko snowcrossin pohjoismaista kärkeä kokoontuu kisaamaan kansallisen kilpailun merkeissä.

Varsinainen SM-sarja käynnistyy 19.-20. tammikuuta Seinäjoella.

Snowcrossin pääsarjassa, eli Pro-luokassa ajava Tynkkynen kertoo, että uutta vivahdetta kauteen tuo uusi kalusto.

Lynxin 2018 mallin kisakelkka on ollut ajossa joulukuusta lähtien ja kokemukset ovat hyvät. Myös treenikelkka päivittyi saman malliseksi.

Edelliseen, vuoden 2016 kilpuriin verrattuna kehitystä on monella osa-alueella.

– Keulan ergonomia on hyvä ja kelkka ottaa paremmin iskut vastaan. Tehoja oli hyvin edellisessäkin kelkassa, mutta tällä vauhtia saa lisää paremman ajettavuuden kautta, Tynkkynen kertoo.

Tynkkynen lähtee tavoittelemaan tältä kaudelta SM-mitalia. Edellisvuonna punkaharjulaiskuljettaja oli kärjen vauhdissa hyvin mukana. Sijoitus oli lopulta SM-sarjan viidenneksi.

– Vauhti on nyt hyvä ja fysiikkatreenitkin on kulkeneet mallikkaasti. Ei SM-sarjan voittokaan ole mahdoton asia, Tynkkynen tuumaa.

Reinikainen kisaa juniorit 14-16 -luokassa. Hän ajoi samaa sarjaa viime kaudellakin ja sijoittui siinä seitsemänneksi.

Vauhti oli parhaimmillaan kärjen tasoa, mutta osassa kilpailuista oli vastatuulta teknisten vikojen ja sairastelun vuoksi.

Tällä kaudella Reinikainen edustaa luokkansa vanhinta ikäluokkaa. Koska treenitkin ovat kulkeneet hyvin, löytyy luottoa siihen, että tällä kaudella kisataan kirkkaimmista mitaleista.

Kisakalenteriinkin päiviä on jo kaavailtu mukavasti.

– Aika lailla samat kisat on tarkoitus kiertää Jeren kanssa, Reinikainen sanoo.

