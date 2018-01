Ympäriajoon jo satakunta osallistujaa -ajoreitti muuttuu ensi kesänä

Kesäkuun 9.päivä pidettävän Vanhojen ajoneuvojen Puruveden Ympäriajon ennakkoilmoittautuminen enteilee, että seutukunnalle saadaan jälleen onnistunut ja väkirikas tapahtuma.

Tapahtuman järjestäjiin kuuluvan Hannu Putkosen mukaan on ilmoittautunut jo lähes sata ajoneuvoharrastajaa.

– Ilmoittautuminen avautui noin pari viikkoa sitten. Määrä on kyllä huima siihen nähden, Putkonen sanoo ja täydentää, että osallistujien määrä on rajoitettu 250 ajoneuvoon.

Vanhojen ajoneuvojen Puruveden ympäriajon reitti uudistuu ensi kesänä jonkin verran.

Lähtöpaikkana on Savonlinnan keskustassa sijaitseva Olavinkatu. Sieltä ajoneuvot siirtyvät Riihisaaren kautta Kerimäen kirkonkylälle, kulkien valtatie 14:n ja kantatie 71:n kautta.

– Kaikki ajoneuvot kuvataan Olavinlinnan kupeessa. Seurakunnan kanssa on sovittuna, että maailman suurimman puukirkon ovet ovat Kerimäellä auki ja osallistujilla on mahdollisuus tutustua siihen.

Kerimäeltä matkaa jatketaan Punkaharjun keskustaan. Sieltä ajoneuvojen letka kurvaa Vuosisadan tieksi valitun Punkaharjun harjutien läpi Metsämuseo Lustolle. Lusto on niin ikään yksi reitin pysähdyspisteistä.

Kesälahden kautta reitti tänä vuonna kulje. Lustosta ajetaan Kulennoisiin, sieltä Lahdenkyläntien kautta Tanhuvaaraan ja Moinsalmentietä pitkin takaisin Savonlinnan keskustaan.

Putkonen kertoo, että reittiä on muutettu muun muassa kävijäpalautteen vuoksi. Tutuksi tulleeseen reittiin on toivottu vaihtelua.

– Haluamme painottaa nyt etenkin Savonlinna-Punkaharju -akselia.

Sitä ei ole kiveen hakattu, että vastaavaa reittiä ajettaisiin seuraavinakin vuosina. Putkosen mukaan henki on enemmänkin se, että vuosittain voitaisiin vaihtaa reittiä.

– Onko siinä sitten seuraavaksi Enonkoski tai vaikka Puumala mukana. Se nähdään sitten aikanaan.

Reittiuudistuksen lisäksi tapahtumaa pyritään kehittämään myös muilta osin. Putkosen mukaan suunnitteilla on järjestää tapahtuman yhteydessä Savonlinnassa Rompetori.

Rompetorit ovat Putkosen mukaan valtakunnallisesti suosittuja ja niitä pidetään yleensä vanhojen ajoneuvojen tapahtumien yhteydessä.

– Rompetorit ovat hyviä paikkoja etsiä esimerkiksi omiin harrasteajoneuvoihin osia.

Tarkoituksena on, että myytävä tavara painottuisi nimenomaan vanhoihin ajoneuvoihin. Osien lisäksi esimerkiksi vintagevaatteet ovat Putkosen mukaan suosittuja tämän tyyppisissä tapahtumissa.

– Tällä hetkellä suunnitelmia viedään eteenpäin ja pyritään saamaan se toteutumaan. Nyt etsitään myyjiä ja yhteistyötahoja Rompetorille.

Tapahtuman virallinen vastuujärjestäjä on Savonlinnan Moottorikerho. Lisäksi mukana yhteistyössä on muun muassa Sakke ry.

– Tapahtumaa tehdään Savonlinnan talousalueen hyväksi, yhteistyössä erityisesti savonlinnalaisten kauppiaiden kanssa.

Tapahtuma järjestetään vapaaehtoisvoimin. Siitä saatavat mahdolliset tuotot lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen. Viime vuonna moottorikerho teki 8 500 euron lahjoituksen Sosterille.

– Sosteri jakoi sitten sata kappaletta 85 euron arvoisia lahjakortteja apua tarvitseville.