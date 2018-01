Savonlinnan suunta on oikea – kunnallisneuvos Aune Kupiaisen mielestä pitäjien tärkeys osana kaupunkia aletaan ymmärtää

Tuore kunnallisneuvos Aune Kupiainen vakuuttaa, että pian on aika jättää yhteisten asioiden hoito nuoremmille ja uudemmille. Ei kuitenkaan aivan vielä, sillä punkaharjulainen Kupiainen istuu edelleen Keskustan varavaltuutettuna ja teknisen lautakunnan jäsenenä Savonlinnan hallinnossa. Niin ikään Itä-Savon sairaanhoitopiirin Sosterin hyväksi hän työskentelee luottamushenkilönä.

– Voin omalta osaltani olla aivan levollisin mielin. Kevään kuntavaaleissa valtuustoon valittiin koko joukko fiksuja ja nuoria ihmisiä. Luotan heidän kykyynsä viedä Savonlinnaa oikeaan suuntaan, Kupiainen toteaa kodissaan Laukansaaressa.

Aune Kupiainen on tehnyt kunnioitettavan pitkän uran punkaharjulaisessa ja kuntaliitoksen jälkeen savonlinnalaisessa kuntapolitiikassa vuodesta 1981 alkaen.

Savonlinnan kaupunki haki Kupiaiselle neuvoksen arvonimen pitkästä työstään kuntahallinnossa. Tasavallan presidentti myönsi hänelle arvonimen joulukuussa.

Alkanut vuosi 2018 on kuudes kuntaliitosvuosi, sillä kaupunki löi hynttyyt yhteen Punkaharjun ja Kerimäen kanssa vuoden 2013 alusta. Savonranta liittyi Savonlinnan kanssa jo aiemmin.

Kupiainen vastusti liitosta. Hän oli sitä mieltä, ettei siitä seuraa hyvää.

Aune Kupiainen tunnustaa, että ensimmäiset vuodet eli käytännössä ensimmäinen valtuustokausi oli isossa Savonlinnassa kipuilua ja opettelua. Kuntaliitoksen alkutaival oli hankalaa – eikä se hänen mielestään johtunut siitä, että hän vastusti sitä voimakkaasti.

Hänen mukaansa pikku hiljaa sulautuminen yhdeksi alkoi, ja viimeistään tänä vuonna, kun uusi kaupunginvaltuusto aloitti kesäkuun alussa, hioutuminen on jo hyvällä mallilla.

Hän luottaa, että suunta on oikea ja pitäjien tärkeys osana kokonaisuutta on ymmärretty.

