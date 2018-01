Pitäjien merkitys tunnustetaan

Puruveden alueella on eletty kuntaliitosvuosia täyden viiden vuoden ajan. Punkaharju, Kerimäki ja Savonlinnan liittyivät yhdeksi kaupungiksi vuoden 2013 alusta. Savonranta yhdistyi Savonlinnaan jo aiemmin.

Alkanut kuudes vuosi on mielenkiintoinen monellakin tavalla. Puoli vuotta sitten aloittanut uusi kaupunginvaltuusto on päässyt tositoimiin, ja uuden kuntastrategian vieminen käytäntöön on käynnistymässä – toivon mukaan hyvin ja konkreettisin hankkein.

Valtuusto uusiutui reippaasti kevään 2017 kuntavaaleissa. Valtuustoon valittiin iso määrä uusia ja valveutuneita luottamushenkilöitä, ja myös valtuuston alueellinen tasapaino on verrattain hyvin kohdallaan. Esimerkiksi Puruveden alueen pitäjistä nousi päättäjän vaativaan tehtävään koko joukko fiksuja ihmisiä.

Tämän päivän lehdessä kunnallisneuvos Aune Kupiainen kommentoi muun muassa kuntaliitosasioita. Liitoksen vastustajana tiedetty Kupiainen antaa vuosikymmenten kokemuksella nyt positiivisen arvion valtuuston ja samalla Savonlinnan kaupungin suhtautumisesta vanhoihin kuntaliitoskuntiin. Hän luottaa, että Savonlinnaa viedään oikeaan suuntaan ja vieläpä siten, että koko laajan alueen tärkeys tunnustetaan.

Siihen on parasta luottaa, kun uusi vuosi on auennut. Kuitenkin tasapuolinen kehitys vaatii jatkossakin herkeämättömät edusnaisensa ja -miehensä.