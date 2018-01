Hotelliyrittäjä Saimi Hoyerille luovutettiin Suomen leijonan ansioristi

Hotelliyrittäjä, puhuja Saimi Hoyerille on myönnetty Suomen leijonan ansioristi.

Ansioristi luovutettiin keskiviikkona Hotelli Punkaharjulla. Ansioristin luovutti Metsähallituksen pääjohtaja Pentti Hyttinen.

Suomen leijonan ansioristi on myönnetty Saimi Hoyerille, sillä hän on tehnyt merkittävän teon maamme kulttuurihistorian ja luonnon hyväksi sekä luontomatkailun edistämiseksi, kun hän hankki Punkaharjun Valtionhotellin (nykyisin Hotelli Punkaharju) kiinteistöineen ja kunnosti sen pieteetillä historiaa kunnioittaen. Lisäksi Hoyer on tehnyt vapaaehtoistyötä Metsähallituksen kansallispuistokummina vuodesta 2012 tehden kansallispuistoja tunnetuiksi mm. kouluvierailuilla ja yleisötilaisuuksissa.

– Kansallispuistokummina Saimi Hoyer on tuonut esille luontoliikunnan hyvinvointivaikutuksia erityisesti lapsille ja nuorille. Hoyerin laajat kansainväliset mediakontaktit ovat tehneet Punkaharjua ja Suomea tunnetuiksi luontomatkailukohteena, Metsähallituksen pääjohtaja Pentti Hyttinen iloitsee.

Saimi Hoyerin työn taustalla on halu vaalia Punkaharjun kulttuurihistoriallisesti ja luonnonsuojelullisesti arvokasta kansallismaisemaa. Kulttuurihistoriallisen merkityksensä lisäksi hotellin kunnostus ja toiminnan elvyttäminen on ollut tärkeää luontomatkailun ja Suomi-kuvan edistämisen kannalta. Hotelli Punkaharjun tasoa ja historiallista merkitystä kuvastaa se, että tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Venäjän presidentti Vladimir Putin valitsivat Hotelli Punkaharjun tapaamisensa pitopaikaksi kesällä 2017.

Saimi Hoyeria ajaa eteenpäin aito rakkaus Suomen luontoon. Erityisesti Järvi-Suomi ja Punkaharju ovat olleet Hoyerille tärkeitä lapsuudesta saakka. Hän on myös kirjoittanut yhdessä Petri Salmelan kanssa tietokirjan ”Sieniä ja ihmisiä”.

– Olen intohimoinen sienestäjä. Aikaisesta keväästä koviin pakkasiin asti kuljen sienikorin kanssa lähimetsissä. Luonto on minulle elämän alkuvoima, sieltä löytyvät voima ja rauha. Haluan jakaa kaiken luonnossa oppimani ja kokemani myös muiden kanssa, Hoyer kertoo.