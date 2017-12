Itä-Suomen mestaruuspilkki Kerimäellä – Puruveden Kala-Harrit painottavat aiempaa enemmän nuorisotyötä

Puruveden Kala-Harreilla on vuonna 2018 luvassa monenlaista toimintaa, ja erityisesti nuorisotyöhön panostetaan.

Puheenjohtajana jatkava Pekka Kilpeläinen kertoo, että yhdistys järjestää talvikaudella useita pilkkikisoja. Uutta on, että Kerimäellä pidetään niin sanottu Itä-Suomen mestaruuspilkki – Etelä- ja Pohjois-Savon, sekä Pohjois-Karjalan alueiden yhteinen pilkkikisa.

– Tällä suunnalla tätä kilpailua ei ole ennen tiettävästi pidetty. Arvioituna on, että osallistujia voisi tulla noin 150. Se on pilkkikisalle jo aika iso määrä.

Maaliskuun 18. päivä pidettävän kisan lähtöpaikkana toimii Kerimäen Pääkanta. Samasta paikasta käsin järjestetään maaliskuun 4. päivä perinteinen Kerimäki-pilkki. Se toimii myös treenikisana Itä-Suomen mestaruuspilkille.

Talvikauden ensimmäinen pilkkikisa Kala-Harreilla on määrä järjestää Sylkynjärvellä tammikuun 13. päivä.

– Lopullinen ratkaisu kisan pitämisen suhteen tehdään loppiaisviikonloppuna.

Kala-Harreilla on tarkoituksena panostaa aiempaa vahvemmin nuorisotoimintaan. Suunnitteilla on muun muassa kouluille tehtäviä kierroksia ja koululaisille suunnattuja tapahtumia. Koulujen kanssa tehtävän yhteistyön lisäksi Kala-Harrit muun muassa järjestää kesällä nuorten kalaleirin.

Helmikuun 3.päivä Kerimäellä järjestetään opastuspäivä norppaturvallisen Saimaa-katiskan tekemiseen. Erityisesti nuorille suunnattuun tapahtuman saapuu Juha Taskinen.

Yhdistyksen syyskokouksessa puheenjohtajaksi valittu Pekka Kilpeläisen toimii myös seuran edustajana Puruveden kalastusalueen kokouksissa.

Lisäksi Kilpeläinen on Etelä-Savon vapaa-ajankalastajapiirin hallituksen, sekä kilpailutoimikunnan jäsen. Piirin edustajana Kilpeläinen toimii myös Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestön pilkkijaoksen jäsenenä.

Kala-Harrien hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Juhani Haikka (varapuheenjohtaja,ravintolavastaava), Mika Huoman (sihteeri), Minna Kuusi ja Matti Kosonen. Varajäseniksi valittiin Riitta Pekkinen, Veijo Malinen, Matti Sihvonen ja Arvi Nyrhinen.