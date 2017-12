Kitee suunnittelee seurakuntayhtymään liittymistä – Joensuun seudulle kaavaillaan 13 seurakunnan yhtymää

Kiteen seurakunta on mukana hankkeessa, jonka tavoitteena on perustaa Joensuun seudulle 13 seurakunnan yhteinen seurakuntayhtymä.

Hanke sisältyy Kiteen kirkkovaltuuston joulukuussa hyväksymän strategian yhteistyöhankkeisiin.

Siun seurakunta -hankkeessa 13 Joensuun ympäristön seurakuntaa on käynyt neuvotteluja yhteistyön tiivistämisestä, ja tavoitteena on uuden seurakuntayhtymän perustaminen.

Perustaminen vaatii jokaiselta seurakunnalta päätökset, ja esimerkiksi Kiteellä on tavoitteena viedä asia päätettäväksi vuoden 2018 kevään aikana.

Kiteen kirkkoherra Ilmo Kurkola sanoo, että seurakunnat aikovat neuvotella talven aikana yhtymän perussopimuksesta, ja seurakunnat ottavat päätöksillään kantaa hankkeeseen todennäköisesti toukokuussa.

Hän arvioi, että nopeimmillaan yhtymä voisi aloittaa vuoden 2019 alusta. Tosin yhtä lailla mahdollista on, että aloitus menee vuoteen 2020.

Seurakuntayhtymä on seurakuntien yhteistyöorganisaatio, joka hoitaa yhtymän perussäännössä määritellyt tehtävät seurakuntien puolesta. Niitä ovat vähintään taloushallinto ja henkilöstöhallinto.

Käytännössä kaikki seurakuntayhtymät omistavat myös seurakuntien kiinteistöt ja muun omaisuuden. Kurkolan mukaan suunnitteilla olevassa yhtymässä on tavoitteena, että kiinteistöjen hoidon suunnittelu ja johto kuuluisivat yhtymän tehtäviin, mutta käytännön kiinteistöjen hoidosta vastaisivat paikalliset työntekijät seurakunnissaan.

Perussäännössä voidaan sopia myös, että yhtymä hoitaa muitakin tehtäviä. Sellaisia ovat esimerkiksi sairaalasielunhoito ja perheneuvonta. Seurakunnallisesta perustyöstä, kuten jumalanpalveluselämästä ja kirkollisista toimituksista, vastaavat seurakunnat itse.

Kesälahden ja Rääkkylän kappeliseurakunnat kuuluvat Kiteen seurakuntaan. Niiden asema pysyy nykyisellään seurakuntayhtymässä.

