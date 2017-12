Iso hauki jäi mieleen – Pertti Härkänen kiikutti vuoden päätteeksi kalakuvan ikimuistoisesta saaliista

Kerimäen Kumpurannassa asuva Pertti Härkänen kiikutti vuoden päätteeksi kalakuvan ikimuistoisesta saaliista, joka nousi viime talvena Puruveden Pajuselältä, Tölkkään yksityiseltä vesialueelta.

60 millin monofilverkkoon oli 12. tammikuuta tarttunut hauki, jolla oli painoa 14 kiloa ja pituutta 132 senttiä. Sama verkko antoi lisäksi muutamia yli viisikiloisia haukia, sekä kerran ahvenen, joka painoi 1960 grammaa.

– Poikkeuksellisen hyvään verkkosaaliiseen vaikutti varmaan hyvä muikkukanta Tölkkään vesialueella, arvioi Härkänen.

Pertin poika Kimmo Härkänen harjoittaa suvussa jatkuvaa talvinuottausta samoilla vesillä, ja neljän vedon keskiarvo viime talvena oli noin 800 kiloa muikkua apajaa kohti.

Kuluvan talven sääolot näyttävät tekevän talvinuottauskaudesta varsin lyhyen. Isoilla selillä on vielä sulaa, ja jäätyneiden alueiden jäänmuodostuminen on hyvin hidasta runsaiden lumisateiden ja lauhan kelin takia.

Paikallislehti Puruveden Vuoden vonkale -kisa on ollut käynnissä vuoden 2017 ajan. Leikkimielinen kisa on avoinna kaikille kalastajille, kaloille ja kalatarinoille.

Puruveden toimitus valitsee ja palkitsee muutaman kisaan osallistuneen kalastajan. Palkituista kerrotaan vuoden 2018 alussa.

Vuoden vonkale -kisa ei ole virallinen kilpailu, joten siihen osallistuneiden ei tarvitse punnita saalistaan kaupan vaa’alla.

Se riittää, että toimittaa tiedot kalasta sekä kuvan saaliista Puruveden toimitukseen.

Kalakuvan lisäksi on hyvä toimittaa ainakin seuraavat tiedot: kalastusaika, -paikka ja -tapa sekä kalan tärkeimmät mitat eli paino, pituus ja mahdollinen ympärysmitta.

Tietoja kannattaa höystää tarinalla. Mieleenpainuvasta kalastustapahtumasta voi kirjoittaa jotakin. Toimitus julkaisee niitä harkinnan mukaan.

Kalan tietojen oheen tulee myös liittää omat yhteystietonsa eli nimi, osoite ja puhelinnumero sekä sähköpostiosoite.

Vuoden vonkale -kisaan voi osallistua millä tahansa järvikalalla, joka on pyydystetty suunnilleen samalla alueella kuin missä Puruvesi-lehti ilmestyy eli Enonkoskella, Kerimäellä, Punkaharjulla, Savonrannalla tai Kesälahdella.

Puruvesi julkaisee kalakuvia tarinoiden kera paperisessa lehdessä sitä mukaa kuin julkaistavaa tulee.

Vuoden vonkale -kisan voittajat valitaan kaikkien vuoden 2017 osallistuneiden kesken. Voittajien valintakriteereinä voidaan käyttää muutakin kuin kalan kokoa – esimerkiksi kiinnostavaa kalatarinaa tai muuta sattumusta kalastukseen liittyen.

Osallistu Vuoden vonkale -kisaan

Sähköpostilla: uutiset@puruvesi.net.

Verkkopalvelun kautta: puruvesi.net, Osallistu, Päivän kuva (Otsikkokenttään Vuoden vonkale -kisa).

Kirjeellä: Puruvesi/Vuoden vonkale, Kauppatie 16, 58500 Punkaharju.

Kuvia ja tarinoita voi myös tuoda Puruveden toimitukseen, jossa kuvat skannataan sähköiseen muotoon.