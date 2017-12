Talousvuosi päättyy orastavaan toiveikkuuteen

Kuluvan vuoden loppua värittävät monet myönteiset talouden signaalit. Koko vuosi 2017 on eletty siinä odotuksessa, että pitkittynyt talouden matalasuhdanne saataisiin selätettyä.

Nyt näyttää entistäkin varmemmalta, että Suomen kansantalouden ”nokka” alkaa kivuta pinnalle, ja esimerkiksi tuore Elinkeinoelämän Keskusliiton EK:n barometrin vahvistaa asian.

Vaikka itäisessä Suomessa toimivien yritysten odotukset ensi vuodelle ovatkin muuta maata varovaisemmat, toivo on kuitenkin virinnyt. Vuona 2018 yrityksissä odotetaan kulutuskysynnän piristyvän, ja kasvun uskotaan voimistuvan.

Pk-pulssi-kyselytutkimus osoittaa, että osalla yrityksistä menee hyvin, osalla ei niin hyvin. Maakuntakohtaisia eroja löytyy, ja esimerkiksi Etelä-Savossa toiveikkuus ei yllä samalle tasolle kuin monissa muissa maakunnissa. Etelä-Savon ongelmana on paitsi ikääntyminen, myös poismuutto, ja yhdessä ne heikentävät maakunnan voimaa.

Etelä-Savolle on myös tyypillistä se, että lukuisa määrä yrittäjiä on tulossa eläkeikään, ja läheskään kaikille yrityksille ei ole tiedossa jatkajaa. Toivottavasti yritysten sukupolvenvaihdoksiin saadaan vauhtia, sillä olisi sääli menettää elinkelpoisia yrityksiä vain siksi, ettei niille onnistuta löytämään uutta vetäjää.