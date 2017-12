Lekotin rinteet aukeavat

Laskettelukeskus Lekotin on määrä aueta viikonvaihteessa. Lekotin Esko Suomalaisen mukaan tarkoituksena on avata rinteet lauantaina. Aikataulua voivat sotkea ainoastaan runsaat vesisateet. Ne eivät ennusteiden mukaan ole kuitenkaan kovin todennäköisiä.

– Normaalit rinteet avataan nyt. Snow Parkin puolta, jossa on hyppyrit, reilit ja boksit ei ole vielä päästy vielä valmistelemaan. Osittain sielläkin pystyy niin sanottua vapaata laskua harrastamaan, Suomalainen sanoo.

90-luvun puolivälistä saakka Lekotissa työskennellyt Suomalainen kertoo, että tämä talvi on lumitilanteen ja pakkasten osalta ollut poikkeuksellinen. Lunta on päästy tykittämään vain vähän, sillä kunnon pakkasia ei juuri ole ollut. Käytännössä rinteet avataankin nyt runsaan luonnon lumen ansiosta.

Suomalainen ei muista, että vastaavaa tilannetta olisi ollut Lekotissa kertaakaan hänen työuransa aikana. Yleensä on laitettu rinteet kuntoon marras-joulukuun pakkasilla tehtävän tykkilumen avulla. Tykittämiseen olisi kuitenkin hyvä olla ainakin kymmenen asteen pakkanen.

– Pitää olla erittäin tyytyväinen, että tänä vuonna luonnon lunta on tullut reilusti, Suomalainen sanoo.