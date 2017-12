Rentouttava harrastus, vaikkei saalista saisikaan – Vuoden erähenkilöksi valittu Jari Tompuri on hyvillään nuorten mukaan tulosta riistanhoitoon

Vuoden Erähenkilöksi Kesälahden riistanhoitoyhdistyksen valitsema Jari Tompuri aloitti riistanhoidon parissa Suurkylän metsästysseurassa vuonna 1995. Totkunniemen riistapojissa toiminta alkoi muuton yhteydessä yhdeksän vuotta myöhemmin.

Esimerkillinen erähenkilö on hänen mielestään metsästyskuvioiden lisäksi osallistuva.

– Vähän kuten Hankkijan miehet: monessa mukana. Siihen täytyy olla innostusta.

Tompurin oma innostus lähti poikasena enon Ari Hämäläisen matkassa Juvalla.

– Päälle parikymppisenä syttyi kipinä hankkia metsästyskortti ja haulikko. Ensin metsästelin jäniksiä, sitten mukaan tulivat pienpedot, supit, mäyrät ja ketut. Totkunniemeen muuttaessani liityin hirviporukkaan, jossa olen toiminut metsästyksen johtajana ja puheenjohtajana.

Nyt hän on ensimmäistä vuotta näistä ”vapaaherrana”.

Petokantaa Kesälahden alueella Tompuri kuvaa huonoksi, koska niitä on niin paljon.

– Supikanta on pahin. Supilla on keväällä aikaa syödä jäniksen- ja linnunpoikia 24 tuntia vuorokaudessa. Syksyn aikana on pyydetty kolmisenkymmentä supia 3 000 hehtaarin alueelta.

Vasakanta näytti keväällä ja kesällä hyvältä, mutta kun hirvenmetsästyskauden alkua myöhennettiin kolmella viikolla, hirvet ehtivät jo muuttaa pois kesälaidunalueeltaan. Hän arveli karhujenkin verottaneen vasoja.

– Kanta kuitenkin korjautuu nopeasti, toivottavasti ensi syksynä on jo metsästettävää.

Maaseutukunnissa metsästäjät otetaan vastaan hyvin, mutta mitä etelämmäksi mennään, sitä enemmän ajatellaan, että eläimien pitäisi antaa olla.

– Hirvikanta kasvaa helposti kaksin-kolminkertaiseksi jos ei sitä metsästetä. Silloin taimikoita tuhoutuu enenevässä määrin ja hirvikolarit lisääntyvät.

Petopolitiikassa hänen mielestään on käsittämätöntä paikoissa, joissa susien puolustajat asuvat, että koululaisten kuljetukset järjestetään takseilla ja linja-autoilla heti, jos nähdään susi.

– Täällä syrjäseudulla annetaan puukko taskuun jos sattuu susi vastaan, käytä sitä, naurahtaa Tompuri. – Täällä tosin olemme siinä mielessä onnellisessa asemassa, että Pyhäjärven ja Purujärven kannaksella sudet ovat vain ohikulkumatkalla.

Hirviseurat tekevät talkootyönä metsästystorneja, riistapeltoja, järjestää nuolukiviä metsiin, viimeksi valmistui taukotupa Totkunniemeen nylkykatoksen yhteyteen.

– Kolme ulkohuussiakin tehtiin nylkykatosten laavuille, ettei tarvitse metsässä käydä.

Monia seuroja ja yhdistyksiä uhkaa ikääntyminen.

– Tilanne meillä ei ainakaan nyt ole huolestuttava. Nuoria, jotka käyvät talkoissa ja kokouksissa, on liittynyt seuraan. Niistähän ne tulevat jatkajat seuraan. Naisia saisi olla enemmänkin, muttei heitä väkisin mukaan saa.

Jokaisessa metsästyksen lajissa on oma viehätyksensä, mutta Tompurille ei pääasia ole saalis.

– Metsästys on hyvä, rentouttava harrastus. Metsässä mieli lepää, kun koira haukkuu ja pakkanen paukkuu. Jos ei joku päivä mieli tee lähteä, ei metsä mihinkään häviä.