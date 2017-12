Sumu haukkuu karhua, hirveä ja villisikaa – punkaharjulainen Koitajoen Sumu on Vuoden eräkoira

Punkaharjulaisten Riitta Tolvasen ja Timo Toivasen omistama jämtlanninpystykorva Koitajoen Sumu on Vuoden 2017 eräkoira Savonlinnan riistanhoitoyhdistyksen alueella.

Koitajoen Sumu Santeri Salamanteri on 4,5-vuotias täysverinen metsästyskoira.

– Sumu on ollut mukana hyvin monessa, ja metsästyskoiran toimen ohella se on rakas perheenjäsen ja varsinainen tassuterapeutti, Riitta Tolvanen sanoo.

Tolvanen kehuu, että Sumu on varsin monipuolinen koira.

– Sumu on jälkitarkka ja menee riistalle kysellen ja on varovainen myös työskentelyssään eli paimentaa riistaa ja pysyy turvallisen välin päässä. Se ei myöskään ole kaadolla vihainen.

Sumulla on eniten kokemusta suurriistan eli hirven, villisian ja karhun metsästyksestä. Kohdatessaan eläimen Sumu yrittää aina pysäyttää kohteen, jos eläin sallii, jotta ampuja pääsee hyvin ns. hollille.

Kuluneen syksyn ja alkutalven aikana Sumu on muun muassa haukkunut 3,5 tuntia karhua ja 15 tuntia hirveä. Ensimmäinen hirvi kaatui Sumun haukulle noin puolen vuoden iässä.

Viimeksi kaksi viikkoa sitten sen haukulle ammuttiin Savonlinnan Kongonsaaressa hirvi. Kaikkiaan Sumun haukkuun on ammuttu yksi villisika ja 11 hirveä.

Sumulla on tänä vuonna myös kaksi onnistuttua SRVA- eli suurriistavirka-apu -tehtävää.

Tolvanen itse harrastaa hirvenmetsästystä, ja avomiehensä Timo metsästää kaikkea riistaa. Sumu käy emäntänsä ja isäntänsä kanssa metsällä pääasiassa Punkaharjulla, mutta myös esimerkiksi Kesälahdella.

Sumu saavutti FIN KVAn eli käyttövalion arvon 1,5-vuotiaana. Saadakseen sen koiran pitää osallistua hirvenhaukkukokeeseen. Kun maksimina voi saa 100 pistettä, täytyy yltää 70 pisteeseen, että koira saa niin sanotun HIRV1:n. Käyttövalion arvoon niitä tarvitaan neljä kappaletta.

– Sumu on ollut vähän haasteellinen luonteensa puolesta hyvässä mielessä. Kuulun Punkaharjun Koirat ry:hyn, ja aloitimme jo heti pentukurssilla tottelevaisuusharjoitukset. Olemme käyneet ”tottiksissa” mukana, kun on ollut mahdollista.

Sumun kaltaisen metsästyskoiran ura voi jatkua pitkään. Jämtlanninpystykorvan keski-ikä lienee 13 vuoden paremmalla puolella, ja ura riippuu siitä, miten rankoissa tehtävissä se on mukana.

Vuoden Eräkoiraksi valinta tuli palvelusväelle iloisena yllätyksenä.

– Kiitos valinnan suorittaneille. Kiitos myös metsästyskavereille, jotka mahdollistivat metsäharjoittelun ja varsinaisen metsästyksen, jolloin Sumun avut tulivat esille.