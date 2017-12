Yhdessäoloa ja hyvää seuraa – Punkaharjulainen Ari Mikkonen valittiin Vuoden 2017 erämieheksi

Punkaharjulainen Ari Mikkonen on Vuoden 2017 erämies Savonlinnan riistanhoitoyhdistyksen alueella.

Nimitys julkistettiin Saunalammen kämpällä Vuoriniemellä, jossa tällä kertaa pidettiin riistanhoitoyhdistyksen jokavuotiset Eräsavut.

59-vuotias Mikkonen suoritti metsästyskortin 1970-luvun puolivälissä, joten uraa on takana jonkin verran.

– Tällä hetkellä metsästys on pääasiassa sosiaalinen tapahtuma eli osallistun hirvijahtiin. Nuoruudessa isän esimerkin mukaisesti harrastus oli lähinnä kanalintujen metsästystä, ja hirvijahtiin läksin mukaan jo pienenä poikana.

Kuluneena syksynä ja alkutalvena Mikkonen on ollut jahtiporukan mukana hirvimetsällä.

Hän kuuluu Klaus Holttisen hirviseurueeseen, joka metsästää Vuoriniemen seudulla Saunalammen kämpän ympäristössä.

Tämän vuoden jahti saatiin päätökseen joulukuun alussa, ja yhteisluvan mukaiset kuusi aikuista ja kahdeksan vasaa kaadettiin.

– Lupamäärä täyttyi helposti, sillä alueellamme on yllättävän vankka hirvikanta, ja edelleen jäljelle jäi vielä hirviä.

Mikkonen tilastoi alkuvuosina kaatamiensa hirvien määrää, mutta lopetti sen myöhemmin.

– Se ei ole oikeastaan olennainen osa tätä hommaa.

Karhunmetsästyksestäkin on kokemusta, ja Mikkonen on kaatanut pari karhua.

Ari Mikkonen kutsuu itseään metsässä liikkuvaksi ”pystykorvamieheksi”. Jos on koira kaverina, sen kanssa tulee liikuttua erästämässä.

Toisinaan mukaan on tarttunut rusakkoja, mutta muutoin jänisjahti on jäänyt vähemmälle.

– Rusakkoja on tullut pyydettyä lähinnä maan- ja puutarhanomistajien pyynnöstä, ei oikeastaan muuten.

– Sitten tulivat ”itätuontina supikoirat, ja kun pystykorva on innokas siihen hommaan, niin supikoiria kävimme pyytämässä yömyöhään.

Supikoirakanta on vahva Punkaharjulla, ja niitä ei Mikkosen mukaan ”saada sukupuuttoon metsästettyä”.

– Supikoirien metsästäjiä on suhteellisen vähän, eikä ole sopivia koiria. Pystykorva on supikoiran pintapyynnissä erittäin hyvä. Tietenkin kun kiven alle mennään, sitten tarvitaan muita apuneuvoja, kuten luolakoiraa tai muita keinoja.

Mikkoselle on aina ollut tärkeää pystykorvan kanssa metsissä liikkuminen, tosin tätä nykyä hänellä ei ole koiraa metsästyskaverina.

Metsästys on Mikkoselle tärkeää sielunhoitoa ja vastapainoa työlle, vaikka työkin on metsissä liikkumista.

Hän työskentelee UPM Kymmenen Oyj:llä metsäasiantuntijana.

– Esimerkiksi hirvijahti on sosiaalista kanssakäymistä ja yhdessäoloa samanhenkisten ihmisten kanssa. Saalis siinä ei suinkaan aina ole pääasia.

