Investoinnista riemu irti Punkaharjulla – Punkaharjun asema vahvistuu

Viimeviikkoisen Metsä Groupin investointipäätöksen myötä Punkaharjun kerto- ja vaneritehtailla on paiskittu hommia varsin positiivisissa tunnelmissa.

Kertopuutehtaalla laadunvalvojana työskentelevä Miia Vilska kertoo, että tieto investoinnin toteutumisesta otettiin riemulla vastaan henkilökunnan keskuudessa. Vilska itse ei ollut tiedon tullessa työmaalla, mutta tieto tavoitti työpuhelimen kautta.

Vilska toteaa, että investointi vahvistaa luottoa tulevaan. Kun huomioi vielä yhtiön aiemmat investointipäätökset esimerkiksi Lohjalle, ovat näkymät Vilskan mukaan myönteiset.

– Investointipäätös on myös osoitus siitä, että Punkaharjun tehtaiden osaamiseen on luottoa ja tekemällämme työllä on arvoa, Vilska sanoo.

Tehtaiden pääluottamusmies Janne Naukkarinen iloitsee niin ikään investointipäätöksestä. Sitä on Punkaharjulla odoteltu jo pitkään. Kolmannesta linjasta puhuttiin Naukkarisen mukaan jo noin vuosikymmen sitten, mutta vuoden 2008 laman vuoksi suunnitelmat eivät edenneet toteutukseen saakka.

– Tilauskanta ja rakentaminen ovat kehittyneet hyvin, joten hieman tätä osattiin odottaa, Naukkarinen sanoo.

Pieni pettymys Naukkarisen mukaan koettiin, kun Metsä Wood ilmoitti aiemmin Äänekosken, Lohjan ja Pärnun investoinneista, eikä Punkaharju ollut mukana. Keväällä Punkaharjun linjaston nousi jälleen puheisiin ja eteni syksyllä investoinniksi saakka.

Myös Naukkarinen toteaa, että paikallisella osaamisella on ollut painoarvonsa ratkaisussa.

– Kertopuun valmistaminen vaatii aika paljon osaamista ja Punkaharjulta sitä löytyy. Uudet työntekijät on helpompi ja nopeampi kouluttaa työtehtäviin. Tälläkin hetkellä meillä rautaista ammattitaitoa työntekijöillä, Naukkarinen sanoo.

Naukkarinen uskoo, että investointipäätös vahvistaa myös nykyisten linjastojen asemaa.

Vanerin valmistuksen puolella suomalaisen tuotannon kilpailukyky ei ole ollut viime vuosina parasta mahdollista ja useat toimijat, Metsä Wood mukaan lukien, ovat suunnanneet sen suhteen investointeja ulkomaille.

– Vanerituotannonkin kilpailukyky pitäisi nyt parantua Punkaharjulla erilaisten synergiaetujen myötä.

Vaikka takavuosina on käyty läpi erinäisiä yt-neuvotteluita, on suunta ollut viime aikoina nousujohteista. Naukkarinen arvioi, että investointipäätös tuo rauhaa myös nykyisten työpaikkojen suhteen.

– Aika tehokkaaksi on nykyinen toiminta viilattu.

Metsä Woodin väki muistuttaa, että nyt toteutettava noin 50 miljoonan investointi koskee vain uutta linjastoa.

Olemassa oleviinkin on satsattu vuosittain ja oletettavasti satsataan jatkossakin.

Tehtaiden johtajana toimivan Ville Variksen mukaan yksi osoitus kehittämisestä ja modernimpien toimintatapojen vahvistamisesta on vaneritehtaalle tänä vuonna hankittu uusi ladontakone.

Sen myötä tuotantoa saadaan tehostettua ja raskaamman, ihmisvoimin tehtävän työn osuus vähenee.

Koneen käyttöä testataan vielä testataan lähiviikkoina. Tarkoituksena on, että ensi vuoden puolella se on täydellä teholla tuotantokäytössä.

– Nykyään viiluja vielä ladotaan käsin ja työvaihe vaatii neljän ihmisen työpanoksen. Jatkossa riittää, kun yksi henkilö on valvomassa koneen käyttöä, Varis kertoo.

Variksen mukaan uuden linjaston rakentamista viedään hyvällä vauhdilla eteenpäin. Maarakennustyöt alkavat heti vuoden vaihteen jälkeen.

Uusi tehdasrakennus tulee sijoittumaan nykyisen kertopuutehtaan viereen. Alueelta joudutaan ennen rakennustöiden alkua muun muassa poistamaan maa-ainesta tehdastontin taajaman puoleiselta rinteeltä.

Laitevalmistajien kanssa käytävät neuvottelut ovat vielä kesken. Variksen mukaan uusi tehdas tulee perusperiaatteiltaan olemaan samankaltainen nykyisen kertopuutehtaan kanssa. Kokonaisuus on kuitenkin jonkin verran modernimpi nykyisiin verrattuna.

– Ovathan laitteetkin jo vuosien mittaan jonkin verran kehittyneet, Varis sanoo.

Uusi tehdasrakennus tulee sijoittumaan nykyisen kertopuutehtaan viereen.