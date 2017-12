Luonnonsuojeluliitto suojelee norppasaaren Punkaharjulla

Kolme Suomen luonnonsuojeluliiton omistamaa pikkusaarta suojellaan Etelä-Savossa. Kaikki saaret sijaitsevat saimaannorpan keskeisillä levinneisyysalueilla. Saarten suojelu on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden Luontolahjani-kampanjaa.

Suojeltavat pienet saaret sijaitsevat Punkaharjulla (0,2 ha), Savonlinnassa (0,5 ha) ja Puumalassa (0,4 ha). Niiden lisäksi liitolla on omistuksessaan jo yksi saimaannorppasaari myös Taipalsaarella ja yksi on aiemmin myyty osaksi Koloveden kansallispuistoa. Suojelualueiksi rauhoitettavien saarten rannat ovat tärkeitä norpan pesimäpaikkoja ja karvanvaihtoaikaisia levähdyspaikkoja.

– Uhanalainen saimaannorppa tarvitsee jatkossakin vaarallisista pyydyksistä vapaat uimavedet, apua pesintään leutoina talvina sekä rauhalliset pesimä- ja karvanvaihtorannat, sanoo Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä.

Luonnonsuojeluliitto on hankkinut nyt suojeltavat saaret omistukseensa lahjoitusvaroin